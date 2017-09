Auf dieser Terrasse können Sterbende ein letztes Mal die Sterne sehen

In der Palliativstation der Helios Kliniken Hildesheim ist das zum Beispiel möglich. Hier wurde im letzten Sommer eine Dachterrasse für die Patienten erweitert und gestaltet, die schöne Momente im Freien ermöglichen soll - sogar Übernachtungen unter freiem Himmel.

"Die Terrasse wird sehr gut angenommen und sie wird bei Wind und Wetter genutzt. Bei schönem Wetter können unsere Patienten mit ihren Betten sogar unter dem Sternenhimmel schlafen“, sagt Stationsleiterin Brigitte Koczy, die mit ihrem Team aus Medizinern, Psychologen und Geistlichen ihren Patienten und deren Angehörigen den Abschied erleichtert.

Eine Patientin liegt in ihrem Sterbebett auf der Dachterrasse der Palliativstation unter freiem Himmel.

In der Palliativmedizin geht es darum, unheilbar kranken Patienten ihre letzte Zeit so angenehm wie möglich zu machen. Lebenserhaltende Maßnahmen werden nicht mehr durchgeführt - es geht vor allem um Schmerzlinderung und emotionalen Beistand. Die Klinik formuliert das so: