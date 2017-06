Hitze-Schock: Hier wird es morgen bis zu 40 Grad heiß!

Der Sommer ist da - und wie! Schon in den letzten Tagen war es in ganz Deutschland spürbar heißer geworden, doch am Donnerstag, einen Tag nach dem offiziellen Sommeranfang, geht es richtig heiß her!

An diesem Tag soll das Thermometer ortsweise die 40-Grad-Marke ankratzen - und es drohen neue, heftige Unwetter!

Dominik Jung, Wetter-Experte vom Portal wetter.net, erklärt: "Den ersten Hitzehöhepunkt erwarten wir morgen. Dann geht das Quecksilber im Südwesten zum Teil deutlich über die 35-Grad-Marke hinaus. Im Rhein-Neckar-Raum, Ecke Mannheim, erwarten wir sogar Spitzenwerte nahe der 40-Grad-Marke. 38 oder gar 39 Grad dürften es dort werden."

Heißes Wetter wird unangenehm

Klingt gut? Allerdings hat Jung auch schlechte Nachrichten: "Die Feuchtigkeit in der Luft nimmt deutlich zu und damit wird es richtig unangenehm schwül. Und in der schwülen Luft lassen heftige Gewitter nicht lange auf sich warten. Die entladen sich dann morgen ab den Nachmittagsstunden von West nach Ost und das zum Teil recht kräftig mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Lokal ist sogar mit der Bildung von Tornados zu rechnen. Danach wird es dann wieder etwas kühler."

Ein hammerharter Hitze-und-Unwetter-Tag steht uns also bevor. Denkt also dran, immer genug zu trinken und euch im Fall von Unwettern zu schützen!