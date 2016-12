Hollywood-Drama: Tochter und Mutter sterben innerhalb von zwei Tagen

Carrie Fisher (69)

*21. Oktober 1956; †27. Dezember 2016

Debby Reynolds (84)

*1. April 1932; †28. Dezember 2016

Was für ein trauriger, aber auch irgendwie rührender Hollywood-Tod: Die Schauspiel-Legende Debbie Reynolds starb nur einen Tag nach ihrer Tochter Carrie Fisher. Hollywood-Insider berichten, dass Debbie Reynolds mitten in den Vorbereitungen für die Beisetzung ihrer verstorbenen Tochter steckte, als sie einen Zusammenbruch erlitt. Schlaganfall, Krankenhaus - und schon kurz darauf der Tod! Zuvor soll sie noch gesagt haben: "Ich vermisse sie so sehr, ich möchte bei Carrie sein."