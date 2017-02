Drogeriemarkt-Schock: Jetzt steht die nächste Kette vor dem AUS!

Wir alle haben es noch vor Augen, das dramatische Ende von "Schlecker". Fünf Jahre ist es nun her, dass die Drogerie-Kette vom Markt verschwunden ist und zahlreiche Mitarbeiterinnen plötzlich auf der Straße standen.

Nun droht der nächsten Kette das Aus. Doch diesmal ist es kein Ende mit Knall, sondern ein langsames Sterben: "Ihr Platz" verschwindet nach für nach vom Markt!

Ironischerweise gehörte "Ihr Platz", die Drogeriekette mit der Kamilleblüte im Logo, früher zu Schlecker. Nach dem Aus der Mutterkette wurden knapp 50 Läden, die von Franchisenehmern betrieben wurden, in eine neue Gesellschaft überführt. Viele so genannte "Schleckerfrauen" sahen hier eine Chance für sich.

Konkurrenz durch Rossmann und dm zu stark

Doch in den vergangenen Jahren ist viel passiert. Damals hatte "Ihr Platz" vor allem in nicht so dicht besiedelten Gebieten auf dem Land gute Chancen, weil die Platzhirsche dm und Rossmann dort nicht so verbreitet waren. Doch das hat sich geändert. Die Folge: Viele Filialen mussten wegen der starken Konkurrenz schließen, heute sind von den fast 50 Filialen nur noch 16 "Ihr Platz"-Märkte in ganz Deutschland übrig.

Experten gehen laut Manager Magazin davon aus, dass die Marke noch in diesem Jahr schleichend vom Markt verschwindet. Es wäre ein stiller Abschied einer weiteren Kult-Marke, die uns viele Jahre begleitet hat …