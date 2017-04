"Kniet nieder!": Lidl kündigt ein neues Produkt an und alle rasten aus

Nein, bescheiden ist diese Ankündigung sicher nicht: Lidl verkündet auf Facebook, dass es demnächst ein neues Produkt gibt, und schreibt drüber: "Kniet nieder!"

Wenn der Discounter so einen Hype macht und auch die Fans in den Kommentaren vor Freude ausflippen, wisst ihr schon: Es geht um Einhörner!

Diesmal ist es ein Einhorn-Joghurt mit Himbeer-Geschmack, den Lidl in Österreich ankündigt und der dort nächste Woche in den Verkauf kommen soll. Und nein, macht euch keine Sorgen: Den Joghurt soll es auch in Deutschland geben, wie Lidl in den Kommentaren verrät.

Also: Bereitmachen zum Ausflippen, Einhorn-Fans!

🦄🌈 Wer den Glitzer nicht ehrt, ist das Einhorn nicht wert. Aber schnell sein, ab Montag und nur so lang der Vorrat reicht. 🌈🦄 Posted by Lidl Österreich on Donnerstag, 20. April 2017