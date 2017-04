Geheimer Test bei McDonald's: Diese Neuheit ist KEIN Burger!

Achtung, streng geheim: McDonald's bietet demnächst wohl Hot Dogs an! Das kommt nun heraus, nachdem erste Kunden in Hamburg Bilder auf Instagram gepostet haben. Demnach gab's den brandneuen Snack in einer Hamburger Filiale für 1,99 Euro.

Hotdog bei McDonalds... Topsecret...1,99€... #hotdog #mcdonalds #lurup #topsecret #mcdonaldshotdog A post shared by Patrick Lucht (@patricklucht) on Apr 25, 2017 at 9:42pm PDT

Die Hamburger Morgenpost hat beim Unternehmen nachgefragt und herausgefunden: Ja, es gibt einen Test mit Hot Dogs in elf Mc-Donald's-Filialen in Deutschland. Welche elf Läden dabei sind, ist allerdings streng geheim. Und auch der Preis des Burger-Ersatzes ist wohl noch nicht klar: In verschiedenen Städten wird mit verschiedenen Preisen, rund 2 Euro, experimentiert.

Ob und wann die Mc-Hot-Dogs (kein offizieller Name) überall in Deutschland zu bekommen sein werden, ist noch unklar. Wir bleiben gespannt …