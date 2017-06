McDonald's: Rassismus-Vorwürfe nach diesem Schild

Fastfood-Riese McDonald's steht in der Kritik: Die Schließung einer Filiale in Mannheim sorgte für Rassismus-Vorwürfe und einen handfesten Shitstorm. Die Information über die Schließung wurde in zwei Sprachen ausgeschildert: Deutsch und Türkisch. Und die türkische Version des Schildes hat einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied, der viele Kunden ganz schön wütend macht. Der Konzern mag von einem "Missverständnis" reden, aber schaut selbst das Video und fragt euch, wie "missverständlich" DAS wohl gemeint sein könnte!