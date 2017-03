Metallsplitter entdeckt! Wichtiger Rückruf bei Netto

Schon wieder ein Produkt-Rückruf in Deutschland! Diesmal betroffen ist der Discounter Netto - in Geflügel-Würstchen, die hier verkauft wurden, sind Metallsplitter gefunden worden!

Die Splitter waren auf Würstchen in einzelnen Packungen aufgetaucht, wie das Unternehmen nun mitteilte. Betroffen sind die "Geflügel-Wiener mit Magermilchjoghurt, geräuchert" der Marke Friki "Viva Vital" (300 Gramm) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 22.03.2017 bis 3.4.2017.

Die Würstchen wurden in Netto-Filialen in Teilen von Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein verkauft. Das Produkt wurde sofort aus dem Verkauf genommen, Kunden können die Würstchen - auch ohne Kassenbon - in ihrem Netto-Markt zurückgeben.

Weitere Fragen beantwortet der Kundenservice unter der kostenlosen Hotline 0800-2000015.

