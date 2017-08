News: Donald Trump beobachtet ohne Schutzbrille die Sonnenfinsternis - und kassiert jede Menge Spott!

+++ Trump sorgt für Lacher im Netz +++

Ohne Spezialbrille die Sonnenfinsternis beobachten? Ein absolutes No-Go! Donald Trump aber scheint das nicht zu stören. Er starrte am Montag schnurstracks und ohne Brille in die Sonne - und riskierte damit Netzhautschäden im Auge.

Erst später griff er wie Ehefrau Melania zur Spezialbrille. Jetzt macht sich das Netz über den Sonnenfinsternis-Fauxpas lustig. Unter den Hashtags "Donald Trump" und "Eclipse" hagelte es tausende spöttische Kommentare, unter anderem: Wissenschaftler: "Schaue nicht in die Sonne ohne spezielle Brille." Trump: "Fake News".

+++ Bundesregierung steht hinter Trumps Afghanistan-Strategie +++

Von wegen Abrüstung: Am Montag machte Trump deutlich, dass die US-amerikanischen Truppen nicht aus Afghanistan abziehen werden. Stattdessen wolle man mit 4000 Soldaten mehr den Terrorismus bekämpfen. "Wir sagen nicht wann, aber wir werden angreifen", erklärte er. Die NATO und die Bundesregierung stehen hinter der Strategie des US-Präsidenten.

+++ Erdbeben in Ischia - Kinder gerettet +++

Auf der italienischen Insel Ischia hat ein Erdbeben am Montagabend mindestens zwei Frauen das Leben gekostet. Feuerwehrleute konnten in einem Familienhaus in Casamicciola ein sieben Monate altes Baby und seine zwei älteren Brüder aus den Trümmern retten. "Es war eine schreckliche Nacht, man kann das mit Worten nicht beschreiben", sagte der Vater der verschütteten Kinder laut Nachrichtenagentur Ansa.

+++ Zahl der Verkehrstoten steigt +++

Die Zahl der Verkehrstoten ist in Deutschland im ersten Halbjahr 2017 deutlich angestiegen. Von Januar bis Ende Juni starben laut des Statistischen Bundesamtes 1536 Menschen - 6,2 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2016. Vor allem Motorradfahrer sind in diesem Jahr gefährdet. Die Zahl der Verkehrstoten ist hier um knapp 21 Prozent gestiegen. Der Grund für den allgemeinen Anstieg: Das Statistische Bundesamt gab an, dass im Juni 2016 besonders wenig Verkehrstote zu beklagen waren. Die Ursache dafür ist aber unklar.

+++ Margot Hielscher ist tot +++

Schauspielerin und Schlagersängerin Margot Hielscher ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Nach Informationen der "Bild" ist sie am Sonntagnachmittag friedlich eingeschlafen. Die Leinwand-Legende spielte unter anderem in Filmen wie "Der Zauberberg" mit. Angeblich habe sie am Tag zuvor noch ihren 98-jährigen Geburtstag mit ihrem Neffen geplant. Am Sonntag habe sie zur Pflegerin gesagt, sie sei müde und müsse sich hinlegen.

+++ Wegen Erdogan-Kritik: Sigmar Gabriels Frau bekommt Drohungen +++

Das angespannte Verhältnis zwischen Außenminister Sigmar Gabriel und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bekommt jetzt auch Gabriels Frau zu spüren. Der Außenminister sagte der Deutschen Presseagentur: "Über die Art und Weise, wie Erdogan das macht, fühlen sich einige offensichtlich motiviert und versuchen, meine Frau zu bedrängen und zu belästigen". Die "Rheinpfalz" berichtete, dass auf dem Anrufbeantworter der Zahnarztpraxis seiner Frau Drohungen hinterlassen wurden. Zuletzt hatte Gabriel vor Reisen und Investitionen in der Türkei gewarnt und Erdogan dafür kritisiert, sich in den deutschen Wahlkampf einzumischen.

+++ Barcelona-Attentäter getötet +++

Der mutmaßliche Terror-Fahrer des Anschlags auf die Las Rablas in Barcelona könnte gefasst sein. Der Radiosender Radio Cadena Ser, dass ein Mann mit Sprengstoffgürtel im Ort Subirats (30 Kilometer von Barcelona) ergeschossen wurde. Wie die Polizei bestätigte, handelt sich dabei um Younes Aboyaaqoub.

+++ Vermisste schwedische Journalistin ist tot +++

Die seit Mitte August vermisste schwedische Journalistin Kim Wall ist offensichtlich tot. Laut Aussage des U-Boot-Besitzers Peter Madsen sei sie bei einem Unglück an Bord ums Leben gekommen. Daraufhin habe er sie in der Køgebucht bestattet.

Die Journalistin war zuletzt am 10. August an Bord des U-Boots "UC3 Nautilus" gesehen worden, das sank. Madsen selbst wurde gerettet - von der Journalistin aber fehlte jede Spur. Kim Wall arbeitete unter anderem für die "New York Times" oder den "Guardian" und wollte eine Reportage über den Kapitän schreiben. Der hatte zunächst ausgesagt, Wall auf einer kleinen Insel abgesetzt zu haben.

+++ Syrische Flüchtlinge nennen Baby Angela Merkel +++

Aus Dankbarkeit hat ein syrisches Paar aus Münster seine Tochter Angela Merkel genannt. Das Baby sei am 16. August geboren worden und trage jetzt den Namen Angela Merkel Muhammed, teilte die Sprecherin des St. Franziskus-Hospitals mit. Damit ist die kleine das zweite Merkel-Baby - bereits 2015 benannte ein Flüchtlings-Paar aus Duisburg seinen Nachwuchs nach der Kanzlerin.

+++ Attentäter von Turku identifiziert +++

Die Identität des Mannes, der am Freitag im finnischen Turku zwei Menschen tötete, steht fest. Wie die Polizei mitteilte, handelt sich um einen 18-jährigen Marokkaner, der von Ende 2015 bis Anfang 2016 auch in Deutschland gelebt hat. Ob der Mann einen IS-Hintergrund hat, wird derzeit noch ermittelt.

+++ Bis zu 33 Grad! Der Sommer kommt noch mal +++

In dieser Woche legt der Sommer einen Endspurt ein. Während es schon die ganze Woche wieder wärmere Temperaturen gibt, klettert das Thermometer am Samstag sogar auf bis zu 33 Grad. Besonders warm wird es in Bayern und Baden-Württemberg. Deutlich kühler bleibt es hingegen im Norden, der nur knapp über die 20-Grad-Grenze kommt.

+++ Marseille: Auto rast in Bushaltestelle - ein Toter +++

In der französischen Hafenstadt Marselle ist ein Auto in eine Bushaltestelle gerast - eine Mensch starb. Eine Stunde zuvor fuhr er in eine andere Bushaltestelle und verletzte einen Menschen schwer. Die Polizei ruft dazu auf, das Gebiet am alten Hafen von Marseille zu meiden. Der Täter wurde bereits festgenommen und wird vernommen.

Was man bisher weiß: Wie der Fernsehsender "BMF TV" berichtet, soll das Auto am Morgen als gestohlen gemeldet worden sein. Der 35-jährige Täter soll der Polizei wegen Diebstahl-, Drogen- und Waffenbesitz bekannt und schon in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Bei dem Opfer soll es sich um eine 42-jährige Frau handeln. Es deutet bisher nichts auf einen „terroristischen Akt“ hin. Das sagte Staatsanwalt Xavier Tarabeux am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

+++ Merkel will die Mütterrente verbessern +++

In einem RTL-Interview stellte sich Angela Merkel am Sonntag den Fragen der Bürger. Auf die Klage einer 75-jährigen Rentnerin, die lange alleinerziehend war und nach 43 Jahren Berufsleben kaum Geld übrig hat, versprach Merkel: Gleich am Anfang der neuen Legislaturperiode wolle die Union sich mit den Themen Altersarmut sowie Mütterrente und ihre Anrechnung auf die Grundsicherung befassen - und nachbessern. "Das wird viele freuen", so die Rentnerin.

Eine andere Alleinerziehende beschwerte sich, dass sie steuerlich schlechter dasteht als jemand, der verheiratet ist. Merkel tröstete schließlich damit, dass für Kinder künftig der gleiche (höhere) Steuerfreibetrag gelten soll wie für Erwachsene.

Am Montag beantwortete Angela Merkel auch die Bürgerfragen eines BILD-Interviews. Dabei kritisierte sie unter anderem Altkanzler Gerhard Schröder, weil er für den russischen Öl- und Gaskonzern Rosneft arbeiten möchte. „Ich finde das, was Herr Schröder macht, nicht in Ordnung", sagte Merkel. Sie möchte nach Ende ihrer Amtszeit nicht in der Wirtschaft arbeiten.

+++ Barcelona-Attentat: Fahrer steht fest +++

Offensichtlich ist die Frage, wer das Fahrzeug des verheerenden Anschlags auf die Las Ramblas in Barcelona gefahren hat, geklärt. Wie bereits vermutet, handle es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den noch immer flüchtigen Younes Abouyaaquoub. Das sagte der katalanische Innenminister Joaquim Forn gegenüber dem Radiosender Catalunya Radio. Die Polizei geht davon aus, dass der 22-jährige Marokkaner den Wagen alleine gefahren hat. Die Zahl der Opfer ist mittlerweile auf 15 gestiegen.

+++ Große Trauer um Jerry Lewis +++

Jerry Lewis ist tot: "Der verrückte Professor", Hollywood-Star und Komiker-Legende, ist im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Las Vegas gestorben. Lewis hatte in mehr als 80 Hollywood-Streifen mitgespielt und war mit seinem komischen Talent weltberühmt geworden.

+++ Panne bei Promi Big Brother +++

Das ging schief: In der Sat.1-Show "Promi Big Brother" geriet am Sonntagabend durch einen Fehler alles durcheinander. Bei einem Spiel kam es möglicherweise zu einem Messfehler - der Sender prüft die Umstände. Dadurch ist allerdings auch unklar, in welchem der Bereiche der betroffene Kandidat ist und ob er dadurch zum Auszug nominiert werden kann. Deswegen musste Sonntagabend unplanmäßig kein Kandidat das Haus verlassen.

+++ Brandanschläge auf Bahn-Strecke zwischen Hamburg und Berlin +++

In der Nähe von Berlin haben Unbekannte am Wochenende Brandanschläge auf Bahnanlagen verübt und damit den Fernverkehr Richtung Westen und Norden zum Erliegen gebracht. Inzwischen fahren die Bahnen wieder, allerdings gab es auch am Montagmorgen noch Einschränkungen und Verspätungen.

+++ Siebenjähriger unter den Toten von Barcelona +++

Die Suche nach dem kleinen Julian (7) ging um die Welt: Die Oma des Kleinen hatte ein Foto bei Facebook gepostet, nachdem der Schüler nach dem Terror-Anschlag von Barcelona als vermisst galt. Nun ist klar: Auch der Siebenjährige ist bei dem Attentat ums Leben gekommen. Die Behörden haben die traurige Nachricht bestätigt.