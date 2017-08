News: Schildkröte einfach angebunden und alleingelassen

+++ Tierhalter binden Schildkröte an und fahren in Urlaub +++

Unfassbar, wie unverantwortlich manche Tierhalter sind: In Dortmund wurde am Wochenende eine Schildkröte angebunden und im Garten alleingelassen - weil die Halter in den Urlaub gefahren sind!

Sie hatten der Schildkröte ein Loch in den Panzer gebohrt, einen Schlüsselring durchgezogen und eine Gliederkette mit einem Karabinerhaken befestigt. Als das Tier hilflos schreiend auf dem Rücken lag, wurden Nachbarn aufmerksam, die Alarm schlugen. Die Tierschutzorganisation Arche 90 e.V. kümmerte sich um die Schildkröte.

+++ Mysteriöse Gaswolke an der englischen Südküste +++



Wie aus dem Nichts ist an der südlichen Küste Englands ein gasiger Nebel aufgetaucht, der bei hunderten Menschen zu Augenreizungen und weiteren Problemen geführt hat. Woher das Gas am Ärmelkanal kommt, ist unklar. Alle Betroffenen konnten die Krankenhäuser mittlerweile wieder verlassen.

+++ Anti-Terror-Einsatz in Norddeutschland +++

Die Polizei hat in Mecklenburg-Vorpommern zwei Wohn- und Bürogebäude durchsucht - die Beamten hatten Hinweise auf einen rechtsradikal motivierten Terror-Anschlag. Es handelte sich um einen Anfangsverdacht, teilten die Behörden mit, den Verdächtigen wird vorgeworfen, dass sie Vertreter des linken Spektrums töten wollten.

+++ Krankenpfleger tötete 90 Menschen +++

Dieser Fall macht sprachlos: Die Polizei hat einem ehemaligen Krankenpfleger 90 Fälle nachgewiesen, in denen er Patienten getötet hat! Niels H. hatte seinen Opfern Medikamente gespritzt, die zu Herzversagen führten - teilweise belebte er die Patienten wieder, um vor anderen Klinik-Mitarbeitern gut dazustehen. H. war wegen sechs Fällen angeklagt, die Polizei ermittelte weiter.

Nun, nach monatelanger Polizeiarbeit, konnten Niels H. weitere 84 (!) Taten nachgewiesen werden, die er in Norddeutschland (Delmenhorst und Oldenburg) beging. Damit wäre H. der schlimmste Serienkiller, den Deutschland bisher erlebt hat. Möglicherweise tötete er noch viel mehr Menschen - doch viele seiner möglichen Opfer wurden eingeäschert, sodass die Überreste nicht untersucht werden können. H. soll nun wegen der anderen Fälle angeklagt werden.

+++ Schweden: Prinzessin Madeleine ist wieder schwanger +++

Baby Nummer 3 ist unterwegs: Prinzessin Madeleine von Schweden (35) ist wieder schwanger! Sie und ihr Ehemann Chris O'Neill (43) freuen sich auf den Nachwuchs, wie der Palast nun freudig verkündet hat: "Wir freuen uns darauf, uns von vier auf fünf zu vergrößern!" Das Paar hat bislang zwei gemeinsame Kinder, Prinzessin Leonore (3) und Prinz Nicolas (2).

+++ Heftige Unwetter in Texas +++

Alarmstufe Rot im US-Staat Texas: Nachdem Hurrikan Harvey in den letzten Tagen gewütet hatte, kommt nun das Wasser. Weite Gebiete des Landes wurden überflutet, weitere Wassermassen werden befürchtet. Bislang sind zwei Todesopfer bestätigt: Eine Frau ertrank, als sie aus ihrem Auto steigen wollte, ein weiteres Opfer kam bei einem Hausbrand ums Leben, der durch den Hurrikan ausgelöst worden war.

+++ Nächster hochrangiger Politiker stellt sich gegen Trump +++

Mit US-Außenminister Rex Tillerson wendet sich ein weiterer hoher Politiker gegen US-Präsident Donald Trump. Tillerson distanziert sich indirekt von Trump, indem er ihn in einem TV-Interview im Bezug auf die Rassismus-Vorwürfe nach den Vorkommnissen in Charlottesville nicht verteidigte. Gefragt, ob er der gleichen Meinung sei, wie Trump, sagte Tillerson: "Der Präsident spricht für sich selbst."