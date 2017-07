Schaffhausen: Schwerverletzte nach Kettensägen-Attacke

+++ 16:25 Uhr: Baby Charlie wird nun sterben +++

Die Eltern von Charlie Gard geben ihren monatelangen Kampf um das Leben ihres Babys auf: Die lebenserhaltenden Maschinen des kleinen Jungen aus England sollen nun abgeschaltet werden.

Immer wieder haben Gerichte entschieden, dass Charlie nicht zu retten sei und in Würde sterben soll, doch stets haben seine Eltern weitergekämpft. Nun sagen sie laut ihren Anwälten: "Es ist jetzt zu spät, Charlie zu behandeln."

+++ 15:36 Uhr: Fahndungsbild nach Kettensägen-Angriff +++

Nach der blutigen Kettensägen-Attacke auf fünf Menschen in Schaffhausen am Mittag hat die Polizei nun Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht. Der Mann soll etwa 1,90 Meter groß sein und mittlerweile eine Glatze tragen.





Die Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug des Mannes ist derweil aufgehoben, der Wagen wurde gefunden. Vom mutmaßlichen Angreifer fehlt noch jede Spur.

+++ 14:45 Uhr: Donald Trump - sein Schwiegersohn Jared Kushner packt aus +++

Seit Wochen und Monaten rätselt die Welt, wie Russland in die US-Wahlen im letzten Jahr verwickelt waren und ob Donald Trump und seine Berater ihre Finger darin haben. Nun hat Jared Kushner, der Sonderberater des Präsidenten und Ehemann von Ivanka Trump, zugegeben, sich vier Mal mit russischen Vertretern getroffen zu haben. Geheime Absprachen streitet er allerdings ab.



+++ 14:03 Uhr: Deutsche stirbt im Urlaubsparadies +++

Schrecklicher Zwischenfall im Ferien-Paradies Mauritius: Am Wochenende ist hier eine Deutsche tödlich verunglückt. Die 43-Jährige, die vor Jahren ausgewandert war, hatte sich trotz starken Sturms und einer Warnung der Bademeister ins Meer gewagt.



Auf ihrem Stand-Up-Paddle-Board bekam sie offenbar einen Krampf und wurde von der starken Strömung erfasst und aufs offene Meer hinausgesogen. Erst nach einer langen Suche konnte ihr Leichnam aus dem Meer geborgen werden.

+++ 13:37 Uhr: Fünf Verletzte nach Kettensägen-Attacke in Schaffhausen +++

In der Altstadt von Schaffhausen (Schweiz) hat ein Unbekannter mehrere Menschen mit einer Kettensäge angegriffen. Die Polizei hat Unterstützung vor Ort geschickt, der Angreifer ist aktuell noch auf freiem Fuß. Inzwischen haben die Behörden die Altstadt komplett abgeriegelt, Anwohner und Passanten haben das Gebiet verlassen.

Der Mann - etwa 1,90 Meter groß und ungepflegt - war in ein Bürogebäude eingedrungen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, einen Terror-Anschlag schließen die Behörden aber aus.





+++ 11:43 Uhr: Dringender Rückruf bei Rewe +++

Wichtige Info für alle Kunden der Supermarkt-Kette Rewe: Ein Wurstwaren-Hersteller ruft seine Zwiebelmettwurst zurück, nachdem Salmonellen in einzelnen Proben nachgewiesen worden sind. Weitere Infos hier im Artikel, betroffene Kunden bekommen ihr Geld zurück.

+++ 09:39 Uhr: Wetter - diese Woche wird wieder wechselhaft +++

Regengüsse, Hitzetage, drückende Schwüle - der so genannte Sommer 2017 bleibt auch in dieser Woche sehr wechselhaft. Im Westen Deutschland regnet es schon wieder wie aus Eimern, aber auch der Rest der Republik bekommt bald nasse Füße.



In den nächsten Tagen steigt dann das Thermometer wieder und es wird heiß, schwül - und dann wieder regnerisch. Der Sommer 2017 ist also eine wettertechnische Achterbahnfahrt.



+++ 08:57 Uhr: Hai vor Mallorca - ein Verletzter +++

Wenige Wochen nach der ersten Meldung eines Haifischs an der Küste vor Mallorca wurde erneut ein Hai gesichtet. Am Wochenende wurden Urlauber Zeugen eines knapp zwei Meter langen Blauhais, der auch einen Menschen verletzt haben soll, indem er ihn "angerempelt" hat. Allerdings habe das Tier niemanden gezielt angegriffen, heißt es.

Dennoch wurden alle Badegäste aus dem Wasser gerufen, das Tier mit Hilfe eines Jetskis zurück aufs offene Meer getrieben.

+++ 07:23 Uhr: Deutsches "IS-Mädchen" möchte wieder nach Hause +++

Linda W., die 16-jährige Deutsche, die sich mutmaßlich dem IS angeschlossen hat und im Irak festgenommen worden war, hat sich nun in einem Interview geäußert: "Ich will weg aus dem Krieg, weg von den vielen Waffen, dem Lärm", sagte sie laut NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung".

+++ 06:41 Uhr: Ein Toter nach Feuer in Berlin +++

Tragisches Feuer in der Hauptstadt: In Berlin ist ein Mann nach einem Wohnungsbrand aus dem Fenster in den Tod gesprungen. Der Brand war in der Wohnung im achten Stock eines Hochhauses in Prenzlauer Berg ausgebrochen, der Mann sprang Augenzeugenberichten zu Folge, bevor die Feuerwehr ankam. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar.