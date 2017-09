News: 13-Jähriger ruft die Polizei, weil seine Mama Cannabis anbaut

Was ist los in der Welt, was bewegt uns? Erfahre die wichtigsten Nachrichten im BRIGITTE-Newsticker - scrolle dich einfach nach unten durch die News!

Diese aktuellen Top-News erwarten dich weiter unten:



• Erstes offizielles Foto vom kleinen Schweden-Prinz

• Prinzessin gibt ihren royalen Titel für die Liebe auf

• Erster Einsatz für Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus

+++ 13-Jähriger verpfeift seine Mutter bei der Polizei +++

"Hallo, ist da die Polizei? Meine Mama pflanz Haschisch im Garten an!" - so, oder so ähnlich muss der Anruf eines 13-Jährigen bei der Polizei Mannheim geklungen haben. Wie die Beamten mitteilten, hatte der Teenager sich im Internet schlau gemacht, was denn da im Garten wächst - und anschließend die Polizei alarmiert, die gut 20 Cannabis-Pflanzen von je anderthalb Metern Höhe fanden.

Als die Polizisten die Pflanzen vernichteten, wurde die Mutter renitent - auch dass ihr Sohn im Internet "gegen sie ermittelt" hatte, machte sie offenbar wütend. Die Folge: Sicherheitshalber nahm die Polizei den 13-Jährigen mit aufs Revier und schaltete das Jugendamt ein.

+++ Das erste offizielle Foto von Prinz Gabriel ist da +++

Första bilden på Prins Gabriel! Prinsen är fotograferad på Villa Solbacken, fem dagar gammal. Foto: Prins Carl Philip #kungahuset #prinsparet A post shared by Kungahuset (@kungahuset) on Sep 5, 2017 at 6:02am PDT





Ganz seelig schlummert der kleine Prinz Gabriel in seiner Babydecke - und erobert damit wohl alle Royal-Fans sofort im Sturm. Das schwedische Königshaus hat nun das erste offizielle Foto seines neuesten Mitglieds veröffentlicht. Bei seinem Anblick können wir jedenfalls voll und ganz verstehen, warum Papa Prinz Carl Philip und Mama Prinzessin Sofia vor Stolz platzen.

Prinz Gabriel Carl Walther hat am 31. August das Licht der Welt erblickt.



+++ Japan: Prinzessin gibt aus Liebe ihren Titel auf +++

Ein modernes Märchen: In Japan gibt Prinzessin Mako jetzt ihren royalen Status auf - um zu heiraten! Die 25-Jährige hat sich mit mit ihrem Freund Kei Komuro verlobt. Für die Kaiser-Enkelin bedeutet das, dass sie alle royalen Privilegien verliert - weil er ein Bürgerlicher ist. Auf einer Pressekonferenz sagte die scheidende Prinzessin nun, dass sie gerne gedient hat: "Ich genieße aber auch mein eigenes Leben!" Das verliebte Paar möchte im Herbst 2018 heiraten.

+++ Studentin getötet - Prozess-Auftakt in Freiburg +++

Fast ein Jahr, nachdem die 19-jährige Studentin Maria in Freiburg getötet worden ist, hat am Dienstagmorgen der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. 16 Verhandlungstage sind im Prozess gegen Hussein K. angesetzt, der Angeklagte gilt als suizidgefährdet und steht unter besonderer Bewachung.

+++ Erster Bundesliga-Einsatz für Bibiana Steinhaus +++

Am Sonntag tanzen alle Männer nach ihrer Pfeife: Bibiana Steinhaus hat beim Spiel Hertha BSC Berlin gegen Werder Bremen ihren ersten Einsatz als Schiedsrichterin in der ersten (Herren-)Bundesliga, wie die "Bild" berichtet. Die 38-Jährige ist damit die erste Frau, die in der obersten Spielklasse der Männer pfeifen darf, ihr erster Einsatz war lange erwartet worden - nun ist es am dritten Spieltag der neuen Saison endlich so weit!

+++ Mega-Kredit für Air Berlin genehmigt +++

Das Überleben der insolventen Fluglinie Air Berlin ist für die nächsten Wochen gesichert: Die EU-Kommission hat den 150-Millionen-Kredit genehmigt, der die Konkurrenz entsetzt hatte. Damit darf die Airline den deutschen Staatskredit bekommen, um weiter über die Runden zu kommen. Konkurrenzunternehmen hatten darin eine unerlaubte Beihilfe gesehen, die Kommission entschied nun schnell: Alles in Ordnung und in Einklang mit EU-Recht!

+++ Deutsche Urlauberin in Türkei freigelassen +++

Am Freitag war ein deutsches Urlauber-Paar in der Türkei verhaftet worden - nun wurde die Frau freigelassen, ihr Mann bleibt allerdings weiter in Haft. Gegen die Frau werde außerdem weiter ermittelt, sagten die Behörden. Die beiden seien "aus politischen Gründen" festgenommen worden.

+++ Schweden: Der Mini-Royal hat einen Namen! +++

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden haben bekanntgegeben, wie ihr kleiner Sohn heißen soll: Gabriel Carl Walther, Herzog von Dalarna wird der kleine Thronfolger heißen. Der Kleine war letzte Woche geboren worden.

+++ Nach TV-Duell: Umfragen sehen eindeutigen Sieger +++

Nachdem am Sonntagabend Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD) im einzigen TV-Duell direkt aufeinandergetroffen sind, geht der Sieg laut Umfragen eindeutig an die Amtsinhaberin. In mehreren Befragungen nach der Sendung haben die Zuschauer in der Mehrheit Angela Merkel vorne gesehen. Schulz wurde demnach zwar als angriffslustiger wahrgenommen, Merkel allerdings als kompetenter.

+++ USA drohen Nordkorea mit Atomangriff +++

Die Lage zwischen Amerika und Nordkorea spitzt sich weiter zu. Am Wochenende hatte Nordkorea einen angeblichen erfolgreichen Test einer Wasserstoffbombe gemeldet - und nun rasselt Trump mit dem Säbel. Die US-Regierung sagte Japan Unterstützung gegen Nordkorea zu und teilte mit, dass „die volle Bandbreite der diplomatischen, konventionellen und nuklearen Möglichkeiten eingesetzt” werden können.

+++ Eko Fresh auf dem Weg der Besserung +++

Nach einem schlimmen Unfall beim Video-Dreh auf Mallorca geht es Eko Fresh inzwischen besser. Der Rapper hat das Krankenhaus verlassen und auf dem Weg der Besserung. Er war mit einem Quad verunfallt und auf den Kopf gestürzt. Weil er anschließend bewusstlos war, hatten Augenzeugen schon das Schlimmste befürchtet.