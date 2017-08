News: Paris - Auto rast in Gruppe von Soldaten

+++ Paris: Angriff auf Soldaten +++ Auto rast in Menschengruppe +++





In Paris ist ein Unbekannter mit seinem Auto in eine Menschengruppe gefahren und hat dabei sechs Soldaten verletzt. Die Behörden haben "keinen Zweifel" daran, dass der Fahrer den Unfall in voller Absicht herbeigergeführt hat - zuvor hat er sich laut Zeugen regelrecht auf der Straße positioniert und auf den geeigneten Moment gewartet. Die Soldaten waren Teil einer "Wachposten"-Operation, die in Frankreich zum Schutz vor islamistischen Attentaten eingesetzt werden. Todesopfer gibt es nach aktuellem Stand glücklicherweise keine.





+++ Trauer im niederländischen Königshaus: Vater von Königin Máxima ist tot +++





Im Alter von 89 Jahren ist Jorge Zorreguieta, Vater der niederländischen Königin Máxima, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verstorben. Zorreguieta erlag in Buenos Aires den Folgen einer Lungenerkrankung. Máxima war zuvor nach Argentinien geflogen, um sich von ihrem Vater zu verabschieden.



Zorreguieta war zu Lebzeiten eine umstrittene Figur: Wegen seiner Rolle als Staatssekretär unter der argentinischen Militärdiktatur untersagte ihm das niederländische Parlament im Jahre 2002 die Teilnahme an der Hochzeit seiner Tochter mit dem niederländischen Thronfolger. Máxima hatte stets betont, dass sie es zwar akzeptiere, ihren Vater von offiziellen Anlässen auszuschließen, sie aber trotzdem ein gutes Verhältnis zu ihm pflege.

+++ Gericht kippt Mindestgröße für Polizistinnen +++





In NRW haben künftig auch kleine Frauen gute Chancen, Polizistinnen zu werden. Fünf Frauen hatten gegen eine Regelung von 2007 geklagt, nach der Frauen unter 1,63 Metern der Weg in den Polizeidienst versperrt war. Mit Erfolg: Das Verwaltungsgericht Düsseldorf kippte am Dienstag die Regelung zur Mindestgröße. Eine solche Regelung sei zwar grundsätzlich zulässig, allerdings dürfe dabei nicht zwischen Männern und Frauen unterschieden werden.



+++ Flugzeug im Bodensee abgestürzt +++

Eine kleine Passagiermaschine ist vor Konstanz im Bodensee abgestürzt. Die Rettungsmaßnahmen durch DLRG und Polizei laufen auf Hochtouren. Das Flugzeug soll auf eine Tiefe von 60 Metern gesunken sein. An Bord waren der Pilot und ein weiterer Mann auf dem Weg nach Hamburg.



Update: Beide Passagiere sollen bei dem Unglück ums Leben gekommen sein. Laut " SWR" sind Leichenteile entdeckt worden.

+++ Diesel-Skandal: Großzügige "Umweltprämie" für alte Autos +++





Was bei der "Abwrackprämie" geklappt hat, soll nun auch das "Dieselgate" richten: In einer Pressemitteilung hat VW bekanntgegeben, dass der Konzern beim Kauf eines Neuwagens bis zu 10.000 Euro für den alten PKW zahlen wird. Das alte Auto muss nicht zwangsläufig selbst ein VW sein; Hauptsache der Neuwagen ist von Volkswagen. Bis zum Jahresende können Autofahrer, die seit mindestens sechs Monaten ein Auto mit Abgasnorm Euro 1 bis Euro vier fahren, das Angebot annehmen.

+++ Taylor Swift startet Prozess gegen grabschenden Radiomoderator +++





Popstar Taylor Swift schlägt zurück: Angeblich wurde sie vor vier Jahren von Moderator DJ David Mueller bei einem Backstage-Event belästigt, wogegen sie jetzt vor Gericht vorgeht. Die vorsichtige Umschreibung von Swifts Anwälten lässt ahnen, dass es echt eine äußerst eklige Begegnung gewesen sein muss:



"Im Laufe des Treffens mit Ms. Swift griff Mueller gezielt unter ihren Rock und begrapschte mit seiner Hand einen intimen Teil ihres Körpers auf unangemessene Weise, gegen ihren Willen und ohne ihre Erlaubnis".



In Denver, Colorado hat nun formell der Prozess begonnen, dort werden Swift und Mueller auch zum erstem mal seit dem Vorfall aufeinander treffen. Um Geld geht es Swift dabei nicht - sie möchte nur einen symbolischen Dollar "Schmerzensgeld". Wichtiger ist ihr, dass der Grabscher offiziell verurteilt wird - und sich dann auch andere Frauen in Zukunft ermutigt fühlen, ähnliche Vorfälle bei der Polizei anzuzeigen.

+++ Köln: Mutter belebt Baby durch telefonische Hilfe wieder +++



Eine Kölner Mutter hat erfolgreich ihr Baby reanimiert, nachdem es plötzlich aufhörte zu atmen. Bei so einem Atemstillstand ist bereits nach wenigen Minuten die Sauerstoffversorgung des Gehirns nicht gewährleistet und kann bleibende Hirnschäden hervorrufen. Zum Glück erhielt die Mutter bei ihrem Notruf umgehend die nötigen Anweisungen der Feuerwehrleitstelle, um das Kind mit Herz-Druck-Massage und Mund-zu-Mund-Beatmung erfolgreich zurück ins Leben zu holen.

+++ 15 Monate altes Kind fällt aus fahrendem Auto in den Verkehr +++

Ein echter Eltern-Albtraum: In Viernhein (Südhessen) ist ein Mädchen schwer verletzt worden, als sie im Kreisverkehr aus dem Auto der Mutter geschleudert wurde. Glücklicherweise konnte das Fahrzeug hinter ihr rechtzeitig reagieren, so dass es nicht zu einem noch schlimmeren Unfall kam. Scheinbar kam es zu dem Unglück, als der drei Jahre alte Bruder des Mädchens die Anschnallgurte der Kinder löste, und das Mädchen durch die Zentrifugalkraft aus dem Wagen geschleudert wurde. Das Kind wurde umgehend in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht und schwebt nicht in Lebensgefahr. Auch Mutter und Bruder stehen unter Schock und wurden im Krankenhaus aufgenommen.

+++ Achterbahn-Sommer geht weiter - neue Unwetter-Warnung +++

Das Auf und Ab beim Sommerwetter geht weiter: Nachdem es in den letzten Tagen in Deutschland wieder sommerlicher war, droht nun der Temperatur-Crash! Diese Woche sollen die Werte von knapp 30 auf 13 (!) Grad absacken! Und auch neue Unwetter drohen. Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net: "Zudem kommt es besonders in Süddeutschland sowie im Alpenraum zu neuen unwetterartigen Niederschlägen!" - dann drohen im südlichen Deutschland auch wieder Überschwemmungen in Flussregionen.



+++ Termin für Neuwahlen in Niedersachsen steht +++

Nach dem politischen Erdbeben in Niedersachsen ist nun sicher, dass es Neuwahlen geben wird. Der Termin wurde auf den 15. Oktober anberaumt, wie Ministerpräsident Weil am Montagnachmittag verkündete. Die Neuwahl wurde nötig, nachdem eine Grünen-Abgeordnete die Fraktion verließ und zur CDU wechselte - dadurch hatte die rot-grüne Regierung ihre Mehrheit verloren.

+++ Angela Merkel zeigt Farbe auf den Salzburger Festspielen +++

Angela Merkel setzte bei den Salzburger Festspielen auf ein besonders farbenfrohes Outfit.

Angela Merkel präsentierte sich am Samstagabend zur Premiere von "Lady Macbeth von Mzensk“ bei den Salzburger Festspielen nicht etwa in der üblichen Hose/Blazer-Kombi. In diesem Jahr setzt die Kanzlerin ein betont modisches Statement und zeigt sich ungewohnt farbenfroh im trendigen Seiden-Kimono. Das besondere Kleidungsstück hat die Kanzlerin schon seit Jahrzehnten im Kleiderschrank --> hier gibt's die Bilder

+++ Deutsches Beachvolleyballerinnen-Duo holt den WM-Titel +++

Großartige Leistung von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst: Als erste Euopäerinnen haben sich die beiden Deutschen jetzt WM-Gold im Beachvolleyball gesichert! Nach dem Olympia-Sieg im vergangenen Jahr haben die beiden nun in Österreich im Finale gegen die Vereinigsten Staaten von Amerika im Finale gestanden und gewonnen.

+++ Chris Pratt und Anna Faris verkünden die Trennung +++

Ehe-Aus bei einem von Hollywoods letzten Vorzeige-Paaren: Chris Pratt und Anna Faris haben nun verkündet, dass sie sich trennen! Offenbar ist das gemeinsame Ehe-Leben der beiden Schauspieler langsam aber sich sicher zum Erliegen gekommen - obwohl sie sich noch lieben. In den sozialen Medien gaben die beiden bekannt: "Wir haben uns lange Zeit sehr bemüht und sind wirklich enttäuscht."

A post shared by Anna Faris (@annafaris) on Aug 6, 2017 at 8:02pm PDT





+++ Mädchen (9) im Rhein ertrunken +++

Tragischer Zwischenfall in Duisburg am Rhein: Ein neunjähriges Mädchen ist hier am Wochenende ums Leben gekommen. Die Schülerin spielte auf Steinen an dem Fluss, rutschte dann offenbar aus und fiel ins Wasser. Ein Sportboot-Fahrer sprang beherzt in den Rhein, zog das Mädchen an Land. Alarmierte Rettungskräfte versuchten vor Ort, das Kind zu retten und brachten es schließlich ins Krankenhaus. Hier starb die Neunjährige an den Folgen des Unfalls. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++ Chaos in der Regierung von Niedersachsen +++

Nach dem Wechsel einer Abgeordneten von den Grünen zur CDU und dem Verlust der knappen Mehrheit steht die Landesregierung von Niedersachsen vor dem Chaos. Am Wochenende wurden Vorwürfe gegen den SPD-Ministerpräsidenten Stephan Weil bekannt, der vor zwei Jahren eine Regierungserklärung zum Gegenlesen an VW gegeben hatte. Die Opposition schimpft, die SPD kontert, das sei bekannt gewesen und werde nun nur zu Wahlkampf-Mitteln vor der angestrebten Neuwahl missbraucht.

+++ Feuer mit Toten und Verletzten bei Stuttgart +++

In der Nacht zu Montag ist in einer Sozialunterkunft in Markgröningen bei Stuttgart ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Eine 54-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann kamen bei dem Brand ums Leben - offenbar wurden sie im Schlaf von den Flammen überrascht. Außerdem wurden drei Bewohner so schwer verletzt, dass sie in Lebensgefahr schweben. Das Feuer war in der Küche der Unterkunft ausgebrochen - wie das passieren konnte, ist noch unklar.