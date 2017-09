Hurra, das erste Foto des kleinen Schweden-Prinzen ist da! 💙

Was ist los in der Welt, was bewegt uns? Erfahre die wichtigsten Nachrichten im BRIGITTE-Newsticker - scrolle dich einfach nach unten durch die News!

Diese aktuellen Top-News erwarten dich weiter unten:

ÔÇó AfD-Politiker tritt zur├╝ck

ÔÇó K├Âlner Zoo erbt Verm├Âgen von reicher Amerikanerin

ÔÇó Wieder Deutsche in der T├╝rkei festgenommen

+++Das erste Foto des Schweden-Prinzen ist da +++

Prinsfamiljen har l├Ąmnat sjukhuset och ├Ąr nu hemma igen. #kungahuset #prinsparet A post shared by Kungahuset (@kungahuset) on Sep 1, 2017 at 8:18am PDT





So sehen ├╝bergl├╝ckliche Eltern aus. Gestern durften Prinzessin Sofia und ihr Ehemann Prinz Carl Philip von Schweden ihren kleinen Sohn auf der Welt begr├╝├čen, jetzt gibt es bereits das erste Foto des Royal-Babys.

"Die Prinzenfamilie hat das Krankenhaus verlassen und ist nun wieder zu Hause", schreibt der Hof zu diesem zuckers├╝├čen Schnappschuss auf Instagram. Wir sind sicher, dass Prinz Alexander (1) dort schon sehns├╝chtig auf seinen kleinen Bruder gewartet hat. Wie der Spross hei├čt, haben die beiden Blaubl├╝ter ├╝brigens noch nicht verraten.

+++ Neues Verkehrszeichen gilt ab sofort +++





Wundere dich nicht, wenn du demn├Ąchst ein neues Verkehrsschild im Stra├čenverkehr siehst: Seit 1. September gibt es ein neues Zeichen, das nun offiziell gilt. Das Schild ist ein Zusatz zum "Parkplatz"-Zeichen, das ein "zers├Ągtes" Auto und mehrere Personen zeigt. Was das bedeuten soll?

Das Schild weist auf einen Carsharing-Parkplatz hin. Hier d├╝rfen Autos von Carsharing-Diensten wie etwa "Car 2 Go" oder "Drive Now" kostenlos parken. Ob und wo die Schilder aufgestellt werden, entscheiden allerdings die jeweiligen St├Ądte und Bundesl├Ąnder.

+++ Pariser d├╝rfen nun nackt in den Park +++

Die franz├Âsische Hauptstadt Paris m├Âchte weltoffener werden - ein Schritt in diese Richtung ist nun, dass es ab jetzt den ersten FKK-Bereich in einem ├Âffentlichen Park gibt. Im entsprechenden Bereich im Parc Bois k├Ânnen Nudisten nun die H├╝llen fallen lassen. Der Bereich ist ein Test-Gebiet bis Mitte Oktober - dann soll entschieden werden, ob die FKK-Bereiche im n├Ąchsten Jahr ausgeweitet werden.

+++ Erneut zwei Deutsche in der T├╝rkei festgenommen +++

Am Flughafen des beliebten Urlaubsorts Antalya klickten die Handschellen: In der T├╝rkei sind offenbar erneut zwei deutsche Staatsb├╝rger festgenommen worden. Gegen die beiden w├╝rden "politische Vorw├╝rfe" erhoben, hei├čt es. Die deutsche Botschaft hat aktuell noch keinen Kontakt, es bleibt auch unklar, wer die beiden Festgenommenen sind.

+++ Abscheuliche Chatprotokolle: AfD-Politiker tritt zur├╝ck +++

Dem Norddeutschen Rundfunk sind Chatprotokolle des AfD-Politikers Holger Arppe zugespielt worden, die sprachlos machen. Auf knapp 12.000 Seiten hatte der Sender private Facebooknachrichten aus den letzten sechs Jahren ├╝bermittelt bekommen. In den Chats soll Arppe dar├╝ber fantasiert haben, politischen Gegnern Gewalt anzutun und zehnj├Ąhrige Kinder zu missbrauchen. Holger Arppe ist nach Bekanntwerden der Protokolle von seinen ├ämtern als┬ámecklenburg-vorpommerscher AfD-Fraktionsvize zur├╝ckgetreten und hat die Partei verlassen - andere AfD-Politiker begr├╝├čen den Schritt.

Arppe hat sich noch nicht offiziell zu den Vorw├╝rfen ge├Ąu├čert, einer rechtskonservativen Wochenzeitung soll er allerdings gesagt haben, er distanziere sich von den Protokollen. Mit seinem R├╝cktritt wolle er Schaden von der Partei abwenden.





+++ Millionen-Erbschaft f├╝r den K├Âlner Zoo +++

Jubel bei Tierfreunden und Zoo-Mitarbeitern in K├Âln: Eine reiche Amerikanerin wird dem K├Âlner Zoo ein Verm├Âgen vererben. Insgesamt 22 Millionen US-Dollar (umgerechnet 18,5 Millionen Euro) will Elizabeth Reichert (93) nach ihrem Tod dem Tierpark vermachen.



Der K├Âlner Zoo-Chef Christoph Landsberg mit der Amerikanerin Elizabeth Reichert.

An dem Plan hat die Dame seit Jahren mit ihrem Mann get├╝ftelt, die beiden waren im zweiten Weltkrieg von K├Âln nach Amerika gefl├╝chtet.Damit die Stadt K├Âln dem Zoo nicht die Zusch├╝sse k├╝rzt, soll das Geld allerdings nicht direkt ├╝berwiesen werden, sondern in eine Stiftung flie├čen, die j├Ąhrlich mehr als eine halbe Million einbringen soll.

+++ Royaler Schweden-Nachwuchs - es ist ein kleiner Prinz! +++

Einen Tag nach der Geburt hat Schwedens Prinz Carl Philip nun das Geschlecht des neuesten Royal-Nachwuchses bekanntgegeben: Sofia hat einen kleinen Prinz geboren! Und der Vater erz├Ąhlte strahlend: "Er ist die perfekte Mischung aus Mama und Papa." Der Name des kleinen Thronfolgers soll im Laufe des Freitags bekanntgegeben werden.

+++ Mauer zu Mexiko: Donald Trump leitet erste Schritte ein +++

Auch wenn noch vollkommen unklar ist, wie eine eventuelle Grenzmauer zum Nachbarstaat Mexiko bezahlt werden k├Ânnte, hat die Regierung von US-Pr├Ąsident Donald Trum nun bereits erste Prototypen bestellt. Vier Firmen wurden beauftragt, einen neun Meter hohen und zehn Meter breiten Mauer-Abschnitt aus Beton anzufertigen. Im Herbst sollen die Prototypen fertig sein und jeweils knapp eine halbe Million Dollar kosten.

+++ ├ťber tausend Todesopfer durch Monsun in Indien +++

W├Ąhrend die Welt gebannt mach Texas und Louisiana schaut, ereignen sich auch in Asien schwere Regenf├Ąlle: Der j├Ąhrliche Monsun hat im Gebiet um Indien heftig zugeschlagen - es werden tausende Todesopfer bef├╝rchtet! Der Monsun sucht die Region zwar regelm├Ą├čig heim, aber so schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie. Seit Juni sind bereits 1300 Menschen allein in Indien ums Leben gekommen.

+++ Explosionen nach Hochwasser in Houston +++

Die Lage im Hochwassergebiet in Texas entspannt sich sehr langsam - und dennoch erreichen uns immer neue Horrormeldungen. So haben sich in einer Chemie-Anlage in Houston zwei Explosionen ereignet, nachdem die gelagerten Chemikalien durch einen Stromausfall nicht mehr ausreichend gek├╝hlt worden waren. Die Beh├Ârden warnen vor dem austretenden Rauch und bezeichneten den Qualm als "unglaublich gef├Ąhrlich".



Au├čerdem entwickeln sich Stromschl├Ąge zur t├Âdlichen Gefahr: Immer wieder geraten Menschen in ├╝berfluteten Gebieten in Gefahr, durch Strom von Stra├čenlaternen oder ├Ąhnlichem zu Schaden zu kommen.

+++ William und Harry gedenken Diana +++

Zum 20. Todestag von Lady Di haben ihre S├Âhne William und Harry am Donnerstagmorgen die Gedenkst├Ątte am Kensington Palace besucht. Die beiden sprachen auch mit trauernden Engl├Ąndern, gedachten mit ihnen gemeinsam Diana und nahmen Geschenke an. Lady Di war am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen.

+++ Guttenberg ist wieder da +++

Sechs Jahre nach seiner Plagiatsaff├Ąre ist Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg am Mittwochabend wieder im Wahlkampf aufgetreten. Im fr├Ąnkischen Kulmbach hielt er bei einer CSU-Wahlkampf-Veranstaltung eine Rede und witzelte, dass er lieber vor dem Rednerpult stehe, als dahinter, damit er nicht eine "abgeschriebene Rede" vortr├Ągt.

+++ Rapper Eko Fresh schwer verungl├╝ckt +++

Der bekannte deutsche Rapper Eko Fresh hat offenbar beim Videodreh auf Mallorca einen schweren Unfall erlitten. Sein Kumpel SAMY schrieb auf Facebook: "Betet f├╝r Eko!" - mehr Informationen hier im Artikel.

+++ Hurrikan Harvey erreicht Louisiana +++

Der verheerende Wirbelsturm, der Teile von Texas verw├╝stet und die Millionenstadt Houston unter Wasser gesetzt hat, hat den n├Ąchsten Bundesstaat erreicht: Harvey ist nun in Louisiana. F├╝r New Orleans, das vor Jahren von Hurrikan "Katrina" so schwer getroffen war, wird mit Sturzfluten gerechnet - die Metropole ist besonders gef├Ąhrdet, da sie unter dem Meeresspiegel liegt.┬á

+++ Martin Schulz bedroht - Festnahme! +++

Im Ruhrgebiet hat eine Spezialeinheit einen Mann festgenommen, der im Internet Kanzlerkandidat Martin Schulz (SPD) beleidigt und bedroht hat. Der Mann hatte in Sozialen Netzwerken geschrieben, er wolle "eine Schusswaffe besorgen", damit "das dann erledigt" ist. Die Polizei weist darauf hin, dass sie Drohungen von Straftaten in sozialen Netzwerken sehr ernst nimmt und konsequent und schnell mit den zur Verfügung stehenden polizeilichen Mitteln darauf reagieren wird.

+++ Terror-Verd├Ąchtiger begeht Suizid +++

In einem Hamburger Gef├Ąngnis hat sich ein H├Ąftling erh├Ąngt, wie "Spiegel Online" berichtet. Der 40-J├Ąhrige war im Mai wegen Terror-Verdachts festgenommen worden, hie├č es weiter. Der Mann war mit drei mutma├člichen Komplizen festgenommen worden, gemeinsam warteten sie auf ihren Prozess.

+++ Wahl-O-Mat f├╝r die Bundestagswahl gestartet +++

In gut vier Wochen steht die Bundestagswahl 2017 an. F├╝r alle, die sich noch nicht entschieden haben, wem sie ihre Stimme geben (und alle anderen Interessierten) ist nun wieder der Wahl-O-Mat gestartet. Hier kann jeder seine pers├Ânliche Meinung mit der Haltung der Parteien vergleichen und abw├Ągen, welche Partei seine Interessen am ehesten vertritt:┬áHier geht's zum Wahl-O-Mat.┬á

+++ Taylor Swift bricht Youtube-Rekord +++

Was für ein Start: Der neue Song von Taylor Swift hat bei Youtube sofort einen Rekord gebrochen - das Video zu "Look What You Made Me Do" hat den besten Youtube-Start aller Zeiten hingelegt und wurde in den ersten 24 Stunden mehr als 35 Millionen Mal angeklickt. Mittlerweile wurde der Clip über 70 Millionen Mal geklickt.

+++ Houston: Lage spitzt sich zu +++

Die Lage im unwettergeplagten Texas wird immer schlimmer: Immer mehr Menschen m├╝ssen ihre H├Ąuser verlassen und alles Hab und Gut zur├╝cklassen. Der B├╝rgermeister von Houston erlie├č nun schon eine n├Ąchtliche Ausgangssperre, weil Pl├╝nderer leerstehende H├Ąuser ausger├Ąumt haben. Amerikanische Medien berichten inzwischen von 18 Todesopfern durch "Harvey", offiziell best├Ątigt sind bislang vier Tote. Der H├Âhepunkt der Wetterlage wird erst in den n├Ąchsten Tagen erwartet - dann ist auch der Nachbarstaat Louisiana in Gefahr.

+++ Angelique Kerber in der ersten Runde raus +++

├ťberraschung bei den US-Open: Vorjahres-Siegerin Angelique Kerber ist schon raus! Die ehemalige Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste hat in der ersten Runde gegen die Japanerin Naomi Osaka (19) mit 3:6 und 1:6 verloren - ein Debakel, wei├č auch Kerber selber: ÔÇ×Es war einfach nicht mein Tag ÔÇô in jeder Hinsicht. Ich bin einfach nur traurig."

+++ Neue Unwetter drohen - und es wird wieder kalt! +++

Ist der Sommer jetzt endg├╝ltig vorbei? Nach dem sonnig-warmen Dienstag m├╝ssen wir uns auf einen Temperatursturz gefasst machen - und auf Unwetter! Wetter-Experte Dominik Jung vom Portal wetter.net: "Es stehen uns schon wieder sehr turbulente Wettertage ins Haus - es droht ein Wettersturz. Am Dienstag und Mittwoch kann stellenweise die 30-Grad-Marke fallen, im Westen und S├╝dwesten sind bis zu 34 Grad m├Âglich. Am Freitag und Samstag werden dann vielfach kaum noch 15 Grad erwartet. Der ├ťbergang von der warmen bis hei├čen Sp├Ątsommerluft geht verbreitet mit starken Gewittern einher. Dabei kommt es besonders am Mittwoch und Donnerstag zu Sturmb├Âen, Starkregen und Hagel."

+++ Janni und Peer: Origineller Doppelname f├╝r ihr Baby +++

Das Baby von Peer Kusmagk und Janni H├Ânscheid ist da - und nun haben sie auch verraten, welchen ungew├Âhnlichen Namen sie dem Kleinen gegeben haben. Das Paar, das sich bei der Geburt von RTL II begleiten lie├č, hat sich f├╝r einen Doppelnamen mit einer Kombi aus einem traditionellen und einem modernen Namen entschieden: der Kleine wird Emil-Ocean hei├čen.

+++ Hurrikan Harvey: Lage in Houston wird immer schlimmer +++

Zehntausende haben alles verloren, mindestens sieben Menschen sind gestorben - und das ist nur eine Zwischenbilanz: Nach dem verheerenden Hurrikan Harvey herrscht in Texas noch immer Katastrophenalarm. Vor allem die Stadt Houston ist stark betroffen - und Entspannung ist noch nicht abzusehen: In den n├Ąchsten Tagen sollen erneute Wassermassen die Lage noch einmal versch├Ąrfen, der Unwetter-H├Âhepunkt wird f├╝r Donnerstag oder Freitag erwartet. US-Pr├Ąsident Donald Trump m├Âchte nach Texas reisen und sich vor Ort ein Bild der Lage machen.

+++ Kind schreit stundenlang - Polizei-Einsatz mit kuriosem Ende +++

Polizei-Einsatz in Gaggenau bei Stuttgart: Ein Nachbar meldete, dass in der Wohnung nebenan ein kleiner Junge seit einer Viertelstunde wie am Spie├č schreit und dass er sich Sorgen um den Kleinen macht. Sofort machten sich die Beamten auf den Weg zur Wohnung, ├╝berpr├╝ften die Lage. Dann die Erleichterung: Es lag kein Verbrechen vor - der vierj├Ąhrige Junge schrie so laut, weil sein Vater ihm die Haare schnitt. Das mochte der Kleine offenbar nicht. Am Look lag's aber wohl nicht - die Polizei h├Ąlt fest:┬á"Laut Angaben der eingesetzten Beamten sah die neue Frisur gut aus."

+++ Eine zweite Tochter f├╝r Mark Zuckerberg +++

Facebook-Chef Mark Zuckerberg ist wieder Papa geworden: Seine Frau Priscilla hat einem kleinen M├Ądchen das Leben geschenkt. Beim Namen f├╝r den Nachwuchs haben Mark und Priscilla wohl in den Kalender geschaut: Die beiden haben ihrer zweiten Tochter auf den Namen August gegeben. Das Paar hat bereits eine gemeinsame Tochter mit dem Namen Max.

+++ Emmanuel Macron hat jetzt einen Hund +++

Frankreichs Staatspr├Ąsident Emmanuel Macron ist auf den Hund gekommen: Mischlingshund "Nemo" ist nun der First Dog der Pr├Ąsidentenfamilie. Macron hat das Tier aus dem Tierheim im┬á├ëlys├ęe-Palast aufgenommen. Hunde bei franz├Âsischen Staatspr├Ąsidenten sind ├╝blich - Vorg├Ąnger Hollande hatte 2014 Labradorh├╝ndin Philae bei sich aufgenommen.

+++ Nordkorea schie├čt weitere Rakete ab - ├╝ber Japan +++

Wieder eine Provokation aus Norkorea: Machthaber Kim-Jong un hat erneut eine Rakete abschie├čen lassen - diesmal flog der Sprengk├Ârper quer ├╝ber Japan. Der Abschuss war diesmal nicht angek├╝ndigt worden - eine Provokation neuer Dimension!┬áJapans Regierungschef Shinzo Abe nannte den Abschuss eine ÔÇ×beispiellose und ernsthafteÔÇť Bedrohung. Der UN-Sicherheitsrat will sich nun zu einer einer Dringlichkeitssitzung treffen.

+++ Erster T├Ąter nach G20-Krawallen verurteilt +++

Das Amtsgericht Hamburg hat einen 21-j├Ąhrigen Niederl├Ąnder zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt. Der Mann wurde nach schweren Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg am Montag des schweren Landfriedensbruchs, der gef├Ąhrlichen K├Ârperverletzung, des besonders schweren Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands schuldig gesprochen. Es war der erste Prozess nach den schlimmen Ausschreitungen Anfang Juli.

+++ Frau am Strand von Rimini vergewaltigt - ihr Mann wurde verpr├╝gelt +++

Heftiges Verbrechen: Am Strand von Rimini in Italien haben vier M├Ąnner ein polnisches Ehepaar angegriffen - sie vergewaltigten die Frau und verpr├╝gelten ihren Mann (beide 26) heftig. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren, die T├Ąter konnten unerkannt entkommen.

+++ Tierhalter binden Schildkr├Âte an und fahren in Urlaub +++

Unfassbar, wie unverantwortlich manche Tierhalter sind: In Dortmund wurde am Wochenende eine Schildkr├Âte angebunden und im Garten alleingelassen - weil die Halter in den Urlaub gefahren sind!

Sie hatten der Schildkr├Âte ein Loch in den Panzer gebohrt, einen Schl├╝sselring durchgezogen und eine Gliederkette mit einem Karabinerhaken befestigt. Als das Tier hilflos schreiend auf dem R├╝cken lag, wurden Nachbarn aufmerksam, die Alarm schlugen. Die Tierschutzorganisation Arche 90 e.V. k├╝mmerte sich um die Schildkr├Âte.

+++ Mysteri├Âse Gaswolke an der englischen S├╝dk├╝ste +++

Wie aus dem Nichts ist an der s├╝dlichen K├╝ste Englands ein gasiger Nebel aufgetaucht, der bei hunderten Menschen zu Augenreizungen und weiteren Problemen gef├╝hrt hat. Woher das Gas am ├ärmelkanal kommt, ist unklar. Alle Betroffenen konnten die Krankenh├Ąuser mittlerweile wieder verlassen.┬á

+++ Anti-Terror-Einsatz in Norddeutschland +++

Die Polizei hat in┬áMecklenburg-Vorpommern zwei Wohn- und B├╝rogeb├Ąude durchsucht - die Beamten hatten Hinweise auf einen rechtsradikal motivierten Terror-Anschlag. Es handelte sich um einen Anfangsverdacht, teilten die Beh├Ârden mit, den Verd├Ąchtigen wird vorgeworfen, dass sie Vertreter des linken Spektrums t├Âten wollten.

+++ Krankenpfleger t├Âtete 90 Menschen +++

Dieser Fall macht sprachlos: Die Polizei hat einem ehemaligen Krankenpfleger 90 F├Ąlle nachgewiesen, in denen er Patienten get├Âtet hat! Niels H. hatte seinen Opfern Medikamente gespritzt, die zu Herzversagen f├╝hrten - teilweise belebte er die Patienten wieder, um vor anderen Klinik-Mitarbeitern gut dazustehen. H. war wegen sechs F├Ąllen angeklagt, die Polizei ermittelte weiter.

Nun, nach monatelanger Polizeiarbeit, konnten Niels H. weitere 84 (!) Taten nachgewiesen werden, die er in Norddeutschland (Delmenhorst und Oldenburg) beging. Damit w├Ąre H. der schlimmste Serienkiller, den Deutschland bisher erlebt hat. M├Âglicherweise t├Âtete er noch viel mehr Menschen - doch viele seiner m├Âglichen Opfer wurden einge├Ąschert, sodass die ├ťberreste nicht untersucht werden k├Ânnen. H. soll nun wegen der anderen F├Ąlle angeklagt werden.

+++ Schweden: Prinzessin Madeleine ist wieder schwanger +++

 

Baby Nummer 3 ist unterwegs: Prinzessin Madeleine von Schweden (35) ist wieder schwanger! Sie und ihr Ehemann Chris O'Neill (43) freuen sich auf den Nachwuchs, wie der Palast nun freudig verk├╝ndet hat: "Wir freuen uns darauf, uns von vier auf f├╝nf zu vergr├Â├čern!" Das Paar hat bislang zwei gemeinsame Kinder, Prinzessin Leonore (3) und Prinz Nicolas (2).

+++ Heftige Unwetter in Texas +++

Alarmstufe Rot im US-Staat Texas: Nachdem Hurrikan Harvey in den letzten Tagen gew├╝tet hatte, kommt nun das Wasser. Weite Gebiete des Landes wurden ├╝berflutet, weitere Wassermassen werden bef├╝rchtet. Bislang sind zwei Todesopfer best├Ątigt: Eine Frau ertrank, als sie aus ihrem Auto steigen wollte, ein weiteres Opfer kam bei einem Hausbrand ums Leben, der durch den Hurrikan ausgel├Âst worden war.

+++ N├Ąchster hochrangiger Politiker stellt sich gegen Trump +++

Mit US-Au├čenminister Rex Tillerson wendet sich ein weiterer hoher Politiker gegen US-Pr├Ąsident Donald Trump. Tillerson distanziert sich indirekt von Trump, indem er ihn in einem TV-Interview im Bezug auf die Rassismus-Vorw├╝rfe nach den Vorkommnissen in Charlottesville nicht verteidigte. Gefragt, ob er der gleichen Meinung sei, wie Trump, sagte Tillerson: "Der Pr├Ąsident spricht f├╝r sich selbst."