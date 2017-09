News: Umfragen sehen eindeutigen Sieger des TV-Duells

Was ist los in der Welt, was bewegt uns? Erfahre die wichtigsten Nachrichten im BRIGITTE-Newsticker - scrolle dich einfach nach unten durch die News!

+++ Nach TV-Duell: Umfragen sehen eindeutigen Sieger +++

Nachdem am Sonntagabend Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD) im einzigen TV-Duell direkt aufeinandergetroffen sind, geht der Sieg laut Umfragen eindeutig an die Amtsinhaberin. In mehreren Befragungen nach der Sendung haben die Zuschauer in der Mehrheit Angela Merkel vorne gesehen. Schulz wurde demnach zwar als angriffslustiger wahrgenommen, Merkel allerdings als kompetenter.

+++ USA drohen Nordkorea mit Atomangriff +++

Die Lage zwischen Amerika und Nordkorea spitzt sich weiter zu. Am Wochenende hatte Nordkorea einen angeblichen erfolgreichen Test einer Wasserstoffbombe gemeldet - und nun rasselt Trump mit dem Säbel. Die US-Regierung sagte Japan Unterstützung gegen Nordkorea zu und teilte mit, dass „die volle Bandbreite der diplomatischen, konventionellen und nuklearen Möglichkeiten eingesetzt” werden können.

+++ Eko Fresh auf dem Weg der Besserung +++

Nach einem schlimmen Unfall beim Video-Dreh auf Mallorca geht es Eko Fresh inzwischen besser. Der Rapper hat das Krankenhaus verlassen und auf dem Weg der Besserung. Er war mit einem Quad verunfallt und auf den Kopf gestürzt. Weil er anschließend bewusstlos war, hatten Augenzeugen schon das Schlimmste befürchtet.