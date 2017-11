Schock für Nutella-Fans: Neue Rezeptur ändert Farbe und Geschmack! 😱

O-M-G! Das alte Nutella, das Fans kennen und lieben, ist Vergangenheit: Hersteller Ferrero hat die Rezeptur geändert – zum ersten Mal seit langem offen erkennbar. Wir haben noch ein Glas mit der bisherigen Zutatenliste ergattert und den Test gemacht. Fazit: Man merkt's!

Was ist anders?

Unser Test-Glas A stammt aus einer Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Juni 2018. Nutella-Glas B ist bis August 2018 haltbar. Der Unterschied ist sofort in der Zutatenliste zu sehen: Während "fettarmer Kakao" bislang an vierter Stelle stand, ist er neuerdings einen Platz nach hinten gerückt. Dafür enthält der Aufstrich jetzt viel mehr Magermilchpulver: Statt vorher 7,5 Prozent sind es jetzt 8,7 Prozent. Wenn man bedenkt, dass Haselnüsse in der NUSS-Nougat-Creme gerade mal 13 Prozent ausmachen – im Übrigen die einzige Zutat, deren prozentualer Gehalt überhaupt noch angegeben ist –, ist das schon eine deutliche Veränderung.

Auch in der Nährwerttabelle schlägt sich das nieder: Das "neue Nutella" hat ganze 8 Kilokalorien weniger pro 100 Gramm. Das liegt wohl daran, dass die neue Rezeptur weniger Fett enthält – dafür aber mehr Zucker. Auch Eiweiß- und Salz-Gehalt haben sich verändert.

Links: Neue Rezeptur – deutlich heller und flüssiger. Rechts: Das Nutella, wie wir es kennen.

Und, merkt man das?

Und ob! Schon vor dem Öffnen des Glases fällt auf: Das neue Nutella ist deutlich heller. Freilich fällt das erst dann wirklich auf, wenn man ein Glas aus der jüngeren Charge direkt neben ein bisheriges stellt – nur beim Vorbeilaufen am Regal bemerkt den Farb-Unterschied wohl kaum ein Kunde. Die hellere Farbe liegt mutmaßlich am höheren Milchpulver-Zusatz.

Nach dem typischen Knack-Laut und Öffnen des Glases dann die nächste Neuerung: Die Konsistenz des neuen Nutellas ist merkbar flüssiger. Beim Schwenken des Glases verläuft die Nuss-Nougat-Creme jetzt erheblich leichter.

Und schließlich: Der Geschmacktstest. Tatsächlich schmeckt das neue Nutella anders. Das merkt man im direkten Vergleich mit der "alten" Nuss-Nougat-Creme – im Test übrigens auch ein ungeöffnetes Glas, das parallel angebrochen wird. Die neue Schoko-Creme zerfließt schneller auf der Zunge, schmeckt süßlicher und, wir im Test fanden, weniger aromatisch-nussig – einfach weniger nach Nutella.

Was sagt Ferrero dazu?

Bisher: Gar nichts. Auf Anfrage von BRIGITTE.de kommentierte Ferrero die Rezept-Änderung nicht. Auf der Webseite von Nutella findet sich auch nichts zu der Neuerung.

Eingefleischte Fans wissen: Nutella schmeckt überall auf der Welt unterschiedlich. Schließlich sind auch die Geschmäcker in verschiedenen Ländern anders – und so unterscheiden sich auch die Rezepturen. Deutschen Fans bleibt also wohl nichts anderes übrig, als sich an die neue Rezeptur zu gewöhnen – oder weltweit die Läden zu durchforsten, ob ihnen eine andere Mixtur mehr zusagt.