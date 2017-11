Neue Rezeptur: Nutella sieht jetzt anders aus – und schmeckt anders! 😱

Nuss-Nougat-Freunde aufgepasst: Das alte Nutella, das Fans kennen und lieben, ist Vergangenheit. Hersteller Ferrero hat die Rezeptur für den deutschen Markt geändert – zum ersten Mal seit langem offen erkennbar. Wir haben noch ein Glas mit der bisherigen Zutatenliste ergattert und alt und neu verglichen. Fazit: Man merkt's!

Was ist anders?

Unser Test-Glas A stammt aus einer Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Juni 2018. Nutella-Glas B ist bis August 2018 haltbar. Der Unterschied ist sofort auf dem Etikett zu sehen: Während "fettarmer Kakao" bislang an vierter Stelle der Zutatenliste stand, ist er neuerdings einen Platz nach hinten gerückt. Dafür enthält der Aufstrich jetzt viel mehr Magermilchpulver: Statt vorher 7,5 Prozent sind es nun 8,7 Prozent. Wenn man bedenkt, dass Haselnüsse in der NUSS-Nougat-Creme gerade mal 13 Prozent ausmachen – im Übrigen die einzige Zutat, deren prozentualer Gehalt überhaupt noch angegeben ist –, ist das schon eine deutliche Veränderung.

Auch in der Nährwerttabelle schlägt sich das nieder: Das "neue Nutella" hat ganze 8 Kilokalorien weniger pro 100 Gramm. Das liegt wohl daran, dass die neue Rezeptur weniger Fett enthält – dafür aber mehr Zucker. Auch Eiweiß- und Salz-Gehalt haben sich verändert.

Links: Neue Rezeptur – deutlich heller und flüssiger. Rechts: Das Nutella, wie wir es kennen.

Und, merkt man das?

Und ob! Schon vor dem Öffnen des Glases fällt auf: Das neue Nutella ist deutlich heller. Freilich fällt das erst dann wirklich auf, wenn man ein Glas aus der jüngeren Charge direkt neben ein bisheriges stellt – nur beim Vorbeilaufen am Regal bemerkt den Farb-Unterschied wohl kaum ein Kunde. Die hellere Farbe liegt mutmaßlich am höheren Milchpulver-Zusatz.

Nach dem typischen Knack-Laut und Öffnen des Glases dann die nächste Veränderung: Die Konsistenz des neuen Nutellas ist merkbar flüssiger. Beim Schwenken des Glases verläuft die Nuss-Nougat-Creme jetzt erheblich leichter.

Und schließlich: Der Geschmacktstest. Tatsächlich schmeckt das neue Nutella anders. Das merkt man besonders im direkten Vergleich mit der "alten" Nuss-Nougat-Creme – im Test übrigens auch ein ungeöffnetes Glas, das parallel angebrochen wird. Die neue Schoko-Creme zerfließt schneller auf der Zunge, schmeckt süßlicher und, wie wir im Test fanden, weniger aromatisch-nussig – einfach weniger nach Nutella.

Was sagt Ferrero dazu?

Bisher: Gar nichts. Auf Anfrage von BRIGITTE.de äußerte sich Ferrero nicht zu der Rezept-Änderung. Auch auf der Webseite von Nutella findet sich nichts zu der Neuerung.

Ebenfalls unbeantwortet blieb eine Anfrage der Verbraucherzentrale an Ferrero, wie die Zentrale in einem Facebook-Beitrag schreibt.

Ferrero hat seit vielen Jahren zum ersten Mal erkennbar die Rezeptur von Nutella geändert. Der Anteil an... Posted by Verbraucherzentrale Hamburg on Donnerstag, 2. November 2017

Fans von Nutella wissen: Der Brotaufstrich schmeckt überall auf der Welt etwas unterschiedlich. Schließlich sind die Geschmäcker in verschiedenen Ländern anders – und so unterscheiden sich auch die Rezepturen. Deutschen Fans bleibt also wohl nichts anderes übrig, als sich an die neue Rezeptur zu gewöhnen – oder weltweit die Läden zu durchforsten, ob ihnen eine andere Mixtur mehr zusagt.