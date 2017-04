Ostern fällt ins Wasser: So mies wird das Wetter über die Feiertage

Die Wetterdienste sind sich einig: Ostern 2017 wird mies. Der April macht einfach was er will. In den nächsten Tagen kommt eine Kaltfront auf Deutschland zu. Wer einen schönen Frühlingsspaziergang auf dem Plan hat, wird wohl eher im Regen stehen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal 'wetter.net' geht sogar noch weiter: "In der kommenden Wochen wird es deutlich wechselhafter und auch kälter. Die Temperaturen gehen wieder zurück. Mittwoch und Gründonnerstag sind in höheren Lagen sogar Schneeflocken möglich". Na das kann ja heiter werden ...

Ungemütlich wäre wohl geprahlt

Das legendäre Aprilwetter wird sich an Ostern also alle Ehre machen. Regen- und Graupelschauer und sogar leichter Forst in der Nacht kommen auf uns zu. Zwar kann noch keine zuverlässige Prognose abgegeben werden, doch bislang sieht es sehr ungemütlich aus.



Im Einzelnen sieht das so aus:

An Gründonnerstag soll es zwischen 8 bis 14 Grad werden und in den höheren Lagen sind Schneeflocken möglich. An Karfreitag ist es wechselhaft mit Sonne und Schauern und die Temperaturen liegen bei 7 bis 14 Grad. Karsamstag soll es 9 bis 17 Grad geben und ebenfalls wechselhaft mit vereinzelt Schauern. Beim Ostereiersuchen am Sonntag dann etwas freundlicher zwischen 8 bis 16 Grad, doch später kommen wieder einzelne Schauer zurück. In der Nach von Ostersonntag auf -montag wird es nochmal richtig bitter: Morgens ist Bodenfrost möglich und es soll ein Mix aus Sonne, Wolken und Schauer bei 8 bis 14 Grad werden. Stellenweise ist sogar Hagel und Schneeregen vorausgesagt.



Juhu, das hört sich nicht nach Grillparty über Ostern an. Doch wir lassen uns die Laune nicht verderben und suchen stattdessen noch mehr Ostereier.