Naschkatzen, aufgepasst! ☝🏼 Wichtiger Rückruf bei Penny

"Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann" - die gute Trude Herr wird wohl nicht an einen Produktrückruf gedacht haben, als sie diesen Song in den 1970er Jahren sang. Aber heute kann man sagen: Sie hat Recht. Denn: Nun bewegt wieder ein Produktrückruf Deutschland - und es geht eben um Schokolade!

Rückruf trifft Schoko-Fans

Betroffen sind Naschkatzen und Schoko-Fans, die ihr Süßzeug gerne beim Discounter Penny kaufen. Penny hat nun einen Rückruf veröffentlicht - wegen Allergie-Gefahr wird eine Schokoladensorte aus dem Verkauf genommen.

In den letzten Monaten hatten immer wieder Ladenketten und Hersteller Produkte zurückgerufen - gefühlt noch häufiger, als zu früheren Zeiten. Wahrscheinlich kommt es vielen von uns nur so vor, weil sich solche Rückrufe in Zeiten von Sozialen Medien schneller und weiter verbreiten, als damals.

Was steckt hinter dem Rückruf?

Was also steckt nun hinter dem aktuellen Schoko-Rückruf bei Penny? Der Discounter ruft seine Bio-Schokolade zurück - und betroffen sind sämtliche Packungen mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten.

Hintergrund ist allerdings keine Verunreinigung der Schokolade oder ähnliches - sondern ein Fehler bei der Beschriftung der Schokolade. Auf der Packung fehlen wichtige Hinweise auf Allergene wie Milch und Soja.



Allergiker sollten die Finger von der Schokolade lassen, wer die Schokolade gekauft hat, aber nicht essen kann, kann sie in einem Penny-Markt seiner Wahl zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet. Weitere Details zum Rückruf findet ihr oben im Video!