Politik & Gesellschaft: Wie gut kennst du dich wirklich aus!?

Das Spiel räumt mit Vorurteilen und Fake News auf

Besonders im Wahlkampf werfen Politiker und Bürger mit angeblichen Fakten nur so um sich. Doch in Zeiten von Fake News werden auch falsche Tatsachen verbreitet und nicht wenige „Fakten“ fußen auf uralten Vorurteilen und Ressentiments.

Dabei geht es vielen Wählerinnen und Wählern zurzeit vor allem um Fragen wie: Wie viel Prozent der Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, kommen wirklich nach Deutschland? Und begehen sie mehr Verbrechen als Bürger, die hier geboren wurden? Zahlt Deutschland in der EU wirklich am meisten?

Wie viel Prozent der Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, kommen wirklich nach Deutschland?

Das Online-Quiz #whatthefact behandelt solche Themen, vermittelt spielerisch Tatsachen und räumt mit Vorurteilen auf, mit Fragen wie: „Welche EU-Bürger überweisen pro Kopf am meisten Geld nach Brüssel?“ (So viel sei verraten: Die Deutschen sind es nicht). Oder “Wie viel Zinsen hat Deutschland durch seine Kreditvergabe an Griechenland eingenommen?“ Die überraschende Antwort: 952 Millionen Euro. Auch auf diese Frage erhält man eine Antwort: „Wie hat sich die Anzahl junger Gewalttäter in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren verändert?“ Antwort: Es sind 20 Prozent weniger geworden.

Das Quiz soll helfen, die Demokratie zu stärken

Das Online-Spiel #whatthefact hat die Nemetschek Stiftung ins Leben gerufen. Sie setzt sich für den Erhalt der Demokratie in Deutschland ein: „Wir möchten mit unserer Angeboten die Demokratie und ihre Möglichkeiten sichtbar machen und eine politische Kultur der Beteiligung fördern“, heißt es auf der Website. Denn: „Demokratie ist nicht selbstverständlich.“ Und genau das dürfen wir nie vergessen.

Das Online–Spiel bildet nicht nur, es macht auch richtig Spaß. Hier geht’s zu #whatthefact!