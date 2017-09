Vergiftete Lebensmittel: Der Babybrei-Erpresser ist offenbar gefasst

Die Polizei hat bekanntgegeben, dass sie am Freitagabend einen Mann in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg festgenommen hat. Der 55-Jährige wurde verhört und gilt mittlerweile als "dringend tatverdächtig".

Offenbar hatten Zeugenhinweise auf die Spur des mutmaßlichen Erpressers geführt. Bis zum heutigen Samstag hatte der Mann mehr als 10 Millionen Euro Lösegeld gefordert und andernfalls damit gedroht, weitere Lebensmittel zu vergiften. Dass er es durchaus ernst meint, hatte er bereits vor zwei Wochen bewiesen, indem er fünf vergiftete Gläschen mit Babybrei in Supermarktregalen platziert hatte.

Über 200 Ermittler einer Sonderkommission hatten den Erpresser seit Tagen mit Hochdruck gejagt, von der Bevölkerung gingen zahlreiche Hinweise ein. Weitere Details möchte die Polizei am Nachmittag bekanntgeben.