Weihnachts-Tradition abgesagt: Große Sorge um kranke Queen!

Ihre Abreise ist eine gute alte Weihnachts-Tradition in England: Wenn die Queen vor Weihnachten in den Zug steigt und zu ihrem Landsitz Sandringham fährt, beginnen für viele die eigentlichen Festtage. Sie und ihr Mann Philip verbringen das Fest traditionell dort und bleiben auch noch ein paar Wochen.

Doch nun der Schock: Am Mittwoch warteten zahlreiche Engländer am Bahnhof auf Queen Elizabeth II., wollten sie in die Ferien verabschieden - doch die Königin kam nicht.

Wie der Palast mitteilte, ist die Königin und auch ihr Mann schwer erkältet. Die beiden sind so krank, dass sie nicht ihren traditionellen Weihnachtsurlaub antreten konnten.

Wir wünschen der royalen Familie an dieser Stelle von Herzen gute Besserung! Ob die Queen noch mit Verspätung nach Sandringham aufbrechen kann, ist noch nicht klar.

