Supermarkt-Schock: Real filmt seine Kunden und analysiert die Gesichter!

Wie erst jetzt rauskommt, überwacht die Supermarkt-Kette Real seine Kunden bereits seit Monaten im großen Stil. In 40 Filialen werden Kunden an der Kasse gefilmt und von einem Computer analysiert.

Wie durchleuchtet Real seine Kunden?

Die Kameras sind im Kassenbereich in Bildschirmen angebracht. Auf den Bildschirmen zeigt Real Werbung für seine Produkte. Was aber kaum einer wusste: Während die Kunden auf den Monitor schauen, werden sie von der Kamera gefilmt und von einem Computersystem im Hintergrund durchleuchtet: Die Daten gehen an eine IT-Firma, die die Gesichter genau auswertet.

Was will Real von seinen Kunden wissen?

Einem Bericht von Spiegel Online zu Folge wird vor allem analysiert, wie lange die Kunden auf die Monitore schauen. Aber auch das Geschlecht und das Alter der Kunden kann das System erkennen - und ihnen darauf passende Werbespots ausspielen. Als Beispiel: Frauen sehen Shampoo-Werbung, Männern werden Spots für Bier ausgespielt. Das Ziel liegt auf der Hand: Noch mehr Waren verkaufen.

Ist das denn erlaubt?

Das ist offenbar noch nicht klar. Während der Supermarkt-Riese sagt, es würden nur anonym Daten erhoben, schlagen Verbraucherschützer (verständlicherweise) Großalarm: Kunden müssten durch ein Schild gewarnt werden, so eine Aktion falle klar unter Videoüberwachung. Laut Real hängt in den teilnehmenden Filialen ein Schild mit der Aufschrift "Dieser Markt wird videoüberwacht" - aber in welchem Supermarkt steht das nicht?

Wird das System jetzt gestoppt?

Im Gegenteil! Die Testphase bei Real läuft und wir können davon ausgehen, dass das System bald in noch mehr Filialen zum Einsatz kommt. Und auch andere Ladenketten denken schon an Kundenanalyse per Kameraüberwachung nach: Media Markt und Saturn haben bereits bestätigt, dass sie das System aktuell prüfen und einen Einsatz überlegen.

