Reformationstag 2017: Wir bekommen alle einen freien Tag geschenkt

Kein Scherz: 2017 gibt es in ganz Deutschland einen zusätzlichen Feiertag! Der Reformationstag am 31. Oktober 2017 ist für uns alle frei!

Normalerweise ist der Reformationstag, der die evangelische Reformation feiert, nur in einigen Bundesländern ein Feiertag, nämlich in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Doch in diesem Jahr ist alles anders: Zum 500. Jahrestag der Reformation (Martin Luther hat am 31.10.1517 seine 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg genagelt) bekommen wir alle frei! Eine Sonderregelung macht's möglich: In ganz Deutschland gilt der Reformationstag 2017 als gesetzlicher Feiertag.

Das bedeutet: Viele von uns haben gleich zwei freie Tage in Folge, denn der 1. November ist Allerheiligen und in vielen Bundesländern auch ein Feiertag. Schade nur: Der Reformationstag 2017 fällt auf einen Dienstag, sodass wir kein langes Wochenende beschert bekommen. Allerdings könnt ihr mit einem Brückentag ein wunderschönes langes Wochenende zaubern, indem ihr den 30.10. freinehmt.

