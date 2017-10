"Kein Eis essen": An diese absurden Regeln mussten sich Lehrerinnen vor 100 Jahren halten

Eine kuriose Liste macht derzeit die Runde durchs Netz: Ein Regelwerk für Züricher Lehrerinnen aus dem Jahr 1915. Was daran so besonders ist? Die Regeln sind ... ähm .. sagen wir mal sehr, sehr überholt. Nein anders: Sie sind einfach nur blödsinnig! Da heißt es etwa, dass Lehrerinnen sich nicht in Eisdielen herumtreiben, nicht heiraten oder die Stadt verlassen dürfen. Hier das gesamte Reglement:

Ist diese Liste echt?

Das ist ungeklärt. Fest steht, dass die Liste seit Jahren von Lehrern und Lehrerinnen geteilt und weiter geteilt wird. Spiegel Online hat dazu Andreas Hoffmann-Ocon befragt, der das Zentrum für Schulgeschichte der Pädagogischen Hochschule in Zürich leitet. Ihm sei so eine Liste nie untergekommen. Für ganz abwegig halte er sie aber nicht – nach dem ersten Weltkrieg seien viele Frauen in den Lehrerberuf gekommen. Da die Konkurrenz groß gewesen sei, hätten sich Schule solch strenge Regelwerke durchaus leisten können.

Na so oder so: Wir sind froh, dass SOLCHE Regeln heute bei uns nicht mehr existieren!