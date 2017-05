Große Trauer: Roger Moore (89) ist tot!

Roger Moore hatte in sieben James-Bond-Filmen den berühmten Geheimagenten verkörpert, darunter in Leben und Sterben lassen, und in Der Spion, der mich liebte. Mit sieben Auftritten schlüpfte er am häufigsten von allen Bond-Darstellerin in die Rolle von 007.

Außerdem bekannt war Moore für seine Titelrollen in den Krimiserien "Simon Templar" und in "Die 2". Roger Moore glänzte vor allem in späteren Jahren durch viel soziales Engagement, unter Anderem als Botschafter des Kinderhilfswerks Unicef.

Roger Moore starb nun im Alter von 89 Jahren in der Schweiz, teilte die Familie des Schauspielers mit. Der Schauspieler erlag einem Krebsleiden.