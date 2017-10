Penny ruft Tiefkühlkost zurück - was Kunden jetzt wissen müssen

Schon wieder ein Produkt-Rückruf! Diesmal ruft die Vossko GmbH vorsorglich das Produkt 'Landmark Hähnchen Nuggets' zurück. Es kam bei der Produktion in der Fabrik zu einer Vertauschung der Verpackungen. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass Packungen mit der Aufschrift 'Landmark Hähnchen Nugget' in Wirklichkeit 'Backteignuggets' enthalten.





Welches Produkt ist genau betroffen?

Betroffen von den fehlenden Angaben sind 'Landmark Hähnchen Nuggets (tiefgekühlt)' mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.07.2018.

Das Gefährliche: Das Produkt 'Backteignuggets' enthält die Allergene Molkenpulver, Senf und Sellerie, die auf der Verpackung der 'Landmark Hähnchen Nuggets' nicht deklariert sind. Bei Menschen, die an einer Milch-, Senf- oder Sellerieunverträglichkeit leiden, kann der Verzehr zu allergischen Reaktionen führen. Betroffenen wird daher dringend vom Verzehr abgeraten. Der Verkauf wurde sofort gestoppt.

Kunden können das Produkt - auch ohne Kassenbon - in ihrem Penny-Markt zurückgeben und bekommen selbstverständlich den Kaufpreis erstattet. Rückfragen können an diese Adresse gestellt werden: service@vossko.de.