In Saudi-Arabien dürfen Frauen bald Autofahren

Es klingt wie ein schlechter Witz, wie Satire oder Übertreibung, aber es ist wahr: In Saudi-Arabien dürfen Frauen bislang nicht überall Autofahren - und schon gar nicht alleine!

Konkret ist es ihnen verboten, in Städten am Steuer zu sitzen - und auf dem Land müssen autofahrende Frauen hier auch immer männliche Begleiter an Bord haben. Doch im kommenden Jahr soll sich das ändern. König Salman ibn Abd al-Aziz (81) hat nun ein entsprechendes Dekrekt unterschrieben, das im kommenden Juni wirksam werden soll.

Auch wenn es eigentlich selbstverständlich ist - warum kommt die Erlaubnis gerade jetzt? Hintergrund ist: Der Staat hat die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile gegengerechnet und analysiert, ob es nutzt, oder schadet, wenn Frauen Autofahren (wir geben das hier nur so wieder!). Dabei sind sie offenbar zu der Erkenntnis gelangt, dass es dem Land gut tut, wenn auch Frauen selbständig ein Auto fahren dürfen. Generell befindet sich das Land aktuell auf einem (dringend nötigen) Reform- und Modernisierungs-Kurs.

Saudi-Arabien gilt als eines der krassesten Beispiele in Sachen Ungleichbehandlung und ist das einzige Land weltweit, in dem Frauen nicht ans Steuer dürfen. Hier werden Frauen als Menschen zweiter Klasse behandelt, wie in kaum einem anderen Land. Und so gut es ist, dass sie wenigstens bald Autofahren dürfen - es ist noch viel zu tun in dem Wüstenstaat …