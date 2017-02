Schulbuch fordert Kinder auf, Katzenbabys zu töten

Manche Dinge wirken so surreal, dass man sie sich gar nicht vorstellen kann. So auch diese Enthüllung aus einem Schulbuch, das in Indien zum Einsatz kommt. Hierin wird allen Ernstes Kindern beigebracht, kleine Katzen zu töten - und die Schüler werden auch noch dazu ermutigt!

Den Schülern soll beigebracht werden, wie wichtig Sauerstoff für Menschen und Tiere ist. Um die Bedeutung zu unterstreichen, ruft das Buch zu einem grausamen Experiment auf, wie unter anderem Spiegel Online berichtet.



Das erschütternde Experiment mit Katzenbabys

Die Kinder sollen zwei Kisten nehmen, eine davon mit Luftlöchern versehen und die andere nicht. Dann heißt es: "Steckt ein Kätzchen in jede Kiste. Schließt die Kisten. Nach einiger Zeit öffnet Ihr sie wieder. Was seht Ihr? Das Kätzchen in dem Karton ohne Belüftung ist tot."

Wie herzlos und brutal ist das bitte? Und so sollen Kinder lernen?

Kein Wunder, dass erboste Eltern auf die Barrikaden gegangen sind. Das umstrittene Schulbuch soll nun zurückgezogen und aktualisiert werden - ohne das Herzlos-Experiment!