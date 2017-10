Seniorin (84) klaut, weil sie Hunger hat - Gefängnis!

Wie groß muss die Verzweiflung dieser alten Frau gewesen sein? Eine 84-Jährige aus Bad Wörishofen in Bayern wurde zu einer Gefängnisstrafe von drei Monaten verurteilt – weil sie so einen Hunger hatte. Die Dame, die zeitlebens als Schneiderin gearbeitet hatte, muss mit einer kleinen Rente auskommen – nach Abzug der Fixkosten bleiben ihr wohl nur noch knapp 100 Euro, wie es heißt.

In ihrer Not und ihrem Hunger wusste die Dame weder ein noch aus. Ihre Altersarmut war ihr so peinlich, dass sie nicht um Hilfe bitten wollte. Vielmehr machte die Dame ihr Schicksal mit sich alleine aus, lebte wochenlang von Knäckebrot und Wasser, wie sie nun vor Gericht aussagte.



Gesamtwert ihrer Beute: knapp 70 Euro

Doch als der Hunger ganz groß war, ließ sie sich dazu hinreißen, im Supermarkt zu stehlen. Lebensmittel und eine Creme ließ die Dame bei mehreren Ladendiebstählen mitgehen. Wegen fünf Fällen musste sich die Rentnerin verantworten. Gesamtwert ihrer Beute: knapp 70 Euro.



Dafür muss die betagte Bayerin nun die Konsequenzen ziehen: Weil sie schon einmal zur Bewährung verurteilt war, erging nun das Urteil: Knast! Die 84-Jährige muss drei Monate hinter Schloss und Riegel.



Die Juristen kennen keine Gnade.

