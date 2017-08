"So Jungs, jetzt reden wir mal!" So wehrt sich Pina (23) gegen Grapscher

HEUTE IST EIN GUTER TAG. HEUTE WURDE ICH SEXUELL BELÄSTIGT. Nicht dass es irgendetwas zur Sache tut : (aber ich möchte... Posted by Pina Charlotte on Montag, 7. August 2017

Die Berlinerin Pina Charlotte wurde am Fahrkartenautomaten von einem jungen Typen in den Hintern gekniffen. Danach stieg er mit seinen Freunden lachend in die Bahn ein. Pina kocht über vor Wut: "Ich bin sauer - also so richtig. So mir pochender Schläfe und Rauch aus den Ohren. Und ich sehe keinen Grund, diese Wut für mich zu behalten".

Womit der Täter wohl nicht rechnete - die 23-Jährige stellte ihn vor allen Fahrgästen zur Rede: "So Jungs, jetzt reden wir mal! Das kann ruhig die ganze Bahn hören! Wer von euch Muttersöhnchen haut wildfremden Frauen auf den Arsch?"

Wichtige Botschaft an alle Frauen

Auf Facebook beginnt sie ihre Geschichte so: "Heute ist ein guter Tag. Heute wurde ich sexuell belästigt." Mit diesen Sätzen beginnt ihr Post und damit meint Pina, dass sie sich zur Wehr gesetzt hat und dafür Anerkennung von anderen Passanten bekam.

"Warum also war es ein guter Tag? (...) Weil zwei Frauen unabhängig voneinander auf mich zukamen und mir ihre Anerkennung ausdrückten und mir von ihren Erfahrungen berichteten. Weil ich einer der beiden mitgeben konnte, dass sie sich nicht hilflos fühlen muss, sondern es ok ist, laut zu sein."

"Macht den Mund auf!"

Ihre Botschaft: "Macht den Mund auf! Mädels, wenn euch ein Spruch, eine Berührung nicht passt, seid laut." Ebenso wichtig ist es, einzuschreiten, wenn wir selbst derartige Situationen beobachten.

Und für diejenigen, die Pinas Vorfall mit Flüchtlingen in Verbindungen setzen, hat die junge Frau ebenfalls eine Botschaft: "Ich bin der festen Überzeugung, dass Rassismus und nationalistische Handlungsansätze der völlig falsche Weg sind, dem Problem des Alltagssexismus zu begegnen. Der Doppelstandard, den viele 'Volksdeutsche' bezüglich Gleichberechtigung und Feminismus fahren, kotzt mich fast genauso an wie arschgrapschende Muttersöhnchen."