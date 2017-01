Dieser Supermarkt verkauft nur abgelaufene Lebensmittel - zu einem Preis deiner Wahl!

Eine Palette mit Eiern steht mitten im Laden, daneben kistenweise Gemüse und jede Menge Kanister mit Milch. Etwas wild sieht es aus, aber ja - die Sachen kann man wirklich kaufen. Allerdings sollte man wissen: Die Lebensmittel sind allesamt über ihrem Mindesthaltbarkeitsdatum!

In Leeds (England) werden jetzt abgelaufene Lebensmittel im so genannten "Sharehouse" verkauft. Was andere Läden oder Restaurants entsorgen würden, kommt hier nochmal in den Verkauf. Jeden Tag kommt neue Ware, die Kunden erfahren über Facebook, was gerade angeboten wird. Und der Clou: Die Preise bestimmen die Kunden selber. Jeder zahlt das, was er möchte!

Das "Real Junk Food Project" kommt in England super an - nicht nur als günstige Versorgungsmöglichkeit für sparsame Kunden, sondern auch als Statement gegen Lebensmittelverschwendung und die Wegwerfgesellschaft.

No more The Real Junk Food Project: Fuel For School until Tuesday next week, therefore, we've got tons of fresh food to... Posted by Sharehouse: The Real Junk Food Project Leeds on Mittwoch, 4. Januar 2017

Die Macher planen, in Zukunft weitere Filialen zu eröffnen, am liebsten in ganz England. Ein ähnliches Konzept war schon im vergangenen Jahr in Dänemark gestartet: Im Supermarkt "WeFood" werden seit 2016 abgelaufene Lebensmittel mit bis zu 50 Prozent Rabatt angeboten.