TV-Hammer: Stefan Raab kehrt mit neuer Show zu ProSieben zurück!

Stefan Raab ist wieder da! Bei der Präsentation der neuen TV-Formate hat ProSieben am Mittwoch alle überrascht und eine neue TV-Show des Kult-Entertainers angekündigt.

Neue Erfinder-Show von Stefan Raab

Seit anderthalb Jahren ist Raab in TV-Rente, es war still um ihn geworden. Nun das Überraschungs-Comeback: Raab produziert eine neue Show mit dem Namen "Das Ding des Jahres". In der Sendung sollen Erfinder und Tüftler ihre spannenden Projekte vorstellen.

Raab selber hat auch schon Erfahrung als Erfinder: Er hatte für die Kette "Butler's" einen Duschkopf erfunden, der die Haare beim Duschen nicht nass werden lässt.

Die neue Show soll allerdings nicht von Stefan Raab selber moderiert werden, wie es heißt. Wer durch die Sendung führt, ist noch nicht klar. Auch ist noch nicht bekannt, ob Raab in der Sendung als Juror oder Ratgeber auftritt, oder komplett hinter der Kamera bleibt.

Steffen Henssler wechselt zu ProSieben

Außerdem hat der ProSieben den Start der Show "Schlag den Henssler" angekündigt. Hier tritt TV-Koch Steffen Henssler in die Fußstapfen von Stefan Raab. Seine Koch-Show "Grill den Henssler" bei Vox endet dieses Jahr.