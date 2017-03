Erschreckend! "In Deutschland laufen noch 20 Serienmörderinnen frei herum!"

Es ist eine erschreckende Schätzung: Kriminalhauptkommissar und Experte für Serienmorde Stephan Harbort ist sich sicher, dass in Deutschland derzeit rund 20 Serienmörderinnen noch auf freiem Fuß leben.

Wie kommt er auf diese Zahl?

Im Zuge einer umfassenden kriminologischen Studie für sein Buch 'Killerfrauen' hat Harbort die Fälle der 38 bisher verurteilten Serienmörderinnen in der Bundesrepublik analysiert. Herauskam: Die Täterinnen wurde alle rund sechseinhalb Jahre nach ihrer ersten Tat überführt. Alle haben sie bis dahin vier bis fünf Morde verübt. "Wir werden noch die ein oder andere Überraschung erleben, ganz sicher", erklärt er laut 'Bild'.

Erschreckende Dunkelziffer

Viele Serienmörderinnen wurden allerdings nie überführt. In Deutschland sollen bislang mindestens 100 Frauen diese grausamen Taten verübt haben. Viele von ihnen wurden nie gefasst, weil sie sich entweder das Leben nahmen, als sie in Verdacht gerieten oder aus Mangel an Beweisen nicht eindeutig überführt werden konnten. "Auf eine erkannte Serienmörderin kommt eine unerkannte, das ist eine seriöse Schätzung", so der Kriminalhauptkommissar.



Warum morden diese Frauen?



Laut Harbort, der mit einigen verurteilten Serienmörderinnen persönlich gesprochen hat, unterscheiden sich die Motive von Tätern und Täterinnen. Während männliche Serienkiller aus Macht, Habgier und Sex mordeten, dienten die Taten den Frauen meist dazu, sich eines Problems oder Konfliktes zu entledigen. "Ich habe nur einen Fall in der Schweiz entdeckt, wo eine Frau aus Mordlust getötet hat. In Deutschland kenne ich keinen Fall seit dem Zweiten Weltkrieg", so Harbort laut 'Solinger Tageblatt'. Dabei greifen sie nicht zu Pistolen oder Messern, sondern zu "weichen" Waffen, etwa Kissen oder Gift.

Wer sind die Serienmörderinnen?

In fast sämtlichen Fällen soll es sich um Frauen handeln, die verheiratet, unauffällig und nicht vorbestraft sind. Sie sollen zwischen 20 und 40 Jahre alt, deutsch und der Unter - oder Mittelschicht angehören. "Die Serienkillerin ist ein Jedermann", so Harbort. Sie kennen ihre Opfer entweder aus ihrem persönlichen oder beruflichen Umfeld und verüben die Morde im Gegensatz zu Männern angeblich in ihrer Wohnung oder direkt am Arbeitsplatz. "In den meisten Fällen befinden die Täterinnen sich in einer privaten oder beruflichen Sackgasse. Sie glauben, diese Situation nur durch die Tötung des Opfers auflösen zu können."

Stephan Harbort hat mittlerweile 20 Bücher zum Thema Serienmord geschrieben. Zuletzt geriet er 1999 heftig in die Kritik, als er behauptete, dass in Deutschland mindestens acht Serienmörder frei herumlaufen. "Nachträglich sind aus diesem Zeitraum 40 Serienmörder ermittelt worden. Ich lag also viel zu niedrig."