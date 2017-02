Wetter-Schock: So schlimm werden die nächsten Tage!

Und das ausgerechnet zu Karneval: Deutschland säuft ab - in den nächsten Tagen kommt eine richtig ungemütliche Wetterlage auf uns zu!

Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net: "In dieser Woche haben wir mit viel Regen und Sturm zu tun. Die seit Monaten anhaltende Dürre wird deutlich reduziert. In den nächsten 7 Tagen erwarten wir verbreitet 40 bis 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, lokal können es sogar bis zu 100 Liter werden. Da sind wetterfeste Kostüme gefragt, zumal der Regen teilweise waagrecht daherkommt, denn es ist sehr stürmisch. Besonders zum Auftakt der Straßenfastnacht am kommenden Donnerstag ist es sehr windig uns nass."

Heißt: Teilweise kommt in den nächsten Tagen mehr runter, als im gesamten bisherigen Winter! Und wie sollen die Temperaturen werden? Total wechselhaft! Mal geht es rauf auf bis zu 14 Grad, Freitag soll es laut Jung wieder kalt werden (Schneeregen möglich!) und zum Start in die neue Woche soll es an Rosenmontag bis zu 18 Grad geben.