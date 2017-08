Von schrägen Vögeln, geduldigen Ärschen und einer Freiheitsbewegung mit Image-Problem

Ein Beitrag geteilt von SITA. (@sitarellas) am 6. Aug 2017 um 7:21 Uhr

Wie schafft man es, dass junge Menschen eine Stunde auf einer Holzbank sitzen bleiben, wenn hinterm Busch gleich links ein DJ auf einer Bühne mit fetter Elektro-Mucke zum Tanzen animiert?



Richtig!



Man lädt drei bekennende Feministen zum Talk und lässt sie in offener Runde mit dem Publikum über Sexismus, Chauvinismus und andere Alltagsphänomene plaudern. Zumindest auf dem Vogelball in Hamburg ging dieses Konzept am Samstag wunderbar auf.

Ein Beitrag geteilt von F Mag (@fmag_net) am 5. Aug 2017 um 10:27 Uhr

Feministen-Talk: Line-up, Warm-up, Start-up

Inmitten von betörenden Beats, nicer Natur und krasser Kunst hatte das feministische Magazin Libertine sein Zelt auf dem Festivalgelände aufgeschlagen. Als Talkgäste hatten sich die Autorin und Bloggerin Svenja Gräfen, Marcel Wicker von der feministischen NGO Pinkstinks und die Gründerin von Libertine höchstpersönlich, Juliane Rump eingefunden.



Svenja übernahm das Warm-up mit einem Slam-Beitrag, der mehrheitlich gut ankam, mit der Einschränkung, dass ein Zuhörer ihn besser gefunden hätte, hätte Svenja statt der Bezeichnung 'Männchen' einfach 'Mann' verwendet. So wie eben manche Menschen die Blauen Pferde lieber in Türkis gesehen hätten.

Ein Beitrag geteilt von judy ☼ (@judi.th.ln) am 6. Aug 2017 um 7:06 Uhr

Ein feministischer Mann? Alarmiert den Notarzt!

Mehr Anlass zur Diskussion bot dann aber ganz schnell Marcel, der sich – und jetzt haltet euch fest – ausdrücklich als Feminist bezeichnet!



Ihr seht den Aufreger nicht?



Dann gehört ihr definitiv nicht zu den offenbar zahlreichen Menschen, die es komisch finden, wenn Männer Feministen sind.



Und zack – schon haben wir den Finger irgendwie mitten in der Wunde. Denn wie sich herausstellte, hat Feminismus vor allem als Begriff ein Image-Problem.

Arne und dieses unmögliche eine Prozent

Tatsächlich wollte sich – wenn ich das richtig geblickt habe - kein Mann aus dem Publikum (das übrigens erstaunlich gemischt war) als Feminist bezeichnen. Nur Arne ging immerhin so weit zu sagen, er würde mit 99 Prozent dessen, was Feminismus ist, übereinstimmen, aber mit diesem einen übrigen Prozent könne er nicht mitgehen.



Außerdem findet er das Label nicht passend und wäre irgendwie glücklicher, wenn wir es ersetzen würden, zum Beispiel durch Antichauvinismus. Wie bitte? Was? Jetzt mal langsam.



Marcel stellt Arne die alles entscheidende Frage: "Willst du, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben?" Arne: "Ja." Marcel: "Dann bist du höchstwahrscheinlich Feminist."

Ein Beitrag geteilt von Cyntia (@cyntesizr) am 6. Aug 2017 um 9:31 Uhr

Schluss mit Trugschluss: Feminismus ist NICHT männerfeindlich

Ist das so einfach?



Hell, yeah!



Denn dieses eine Prozent, vor dem Arne und andere Männer so verdammt viel Angst haben, beruht auf einem weit verbreiteten Trugschluss. Dieser lautet: Wenn Feminismus Frauen stärken will, dann will er Männer ja wohl schwächen. Kinder, tragt es in die Welt: Diese Rechnung geht so nicht auf.



Feminismus ist eine Freiheitsbewegung, bei der beide Seiten gewinnen.



Denkt doch mal nach: Für Frauen ist es Pipifax, einen hübschen Lippenstift aufzulegen, die Klappe zu halten und Männern den Kopf zu verdrehen. Die eigene Meinung zu vertreten, für ihre Überzeugung einzustehen und die Verantwortung zu tragen, wenn ihre Ideen scheitern, ist dagegen ein wahrer pain in the ass.



Freiheit für Frauen, Entlastung für Männer

Feministen wollen mehr Freiheit für Frauen, nehmen sie aber auch mehr in die Pflicht. Das kann die Männer eigentlich nur entlasten.



Außerdem: Erst wenn Frauen ihre Rolle in der Welt wirklich selbstbestimmt wählen können, gilt das auch für die Männer. Wenn Karrierefrauen nicht mehr als Rabenmütter gesehen werden, sind Väter, die sich um die Kinder kümmern, keine Schlaffis mehr.

Ein Beitrag geteilt von xl_ent (@xl_ent) am 6. Aug 2017 um 16:54 Uhr

Die Welt hat sich weiterentwickelt - Feminismus auch

Abgesehen von Trugschlüssen und falschen Vorurteilen, die mit dem Feminismus-Begriff assoziiert werden, hat das Wort ein ähnliches Problem wie kürzlich noch die Ehe: Leute denken, es hat immer noch die Bedeutung, die es vor 40 Jahren mal hatte.



Einerseits macht das Feminismus natürlich absolut uncool, denn die Feministen von früher haben heute ja nicht mal einen Twitter-Account.



Andererseits macht das Feminismus auch überflüssig, denn die konkreten Ziele, für die Feministen der Siebziger gekämpft haben, sind heute weitgehend erreicht: Frauen müssen ihren Mann nicht mehr fragen, ob sie arbeiten dürfen, sie werden nicht komisch angeguckt, wenn sie Hosen tragen, und - Achtung Ironie! - bereinigt ist der Gender pay gap ja auch gar nicht so schlimm... (Ich könnte an dieser Stelle davon anfangen, dass nur 6 Prozent der Führungskräfte in großen Unternehmen Frauen sind und dass Mädels bei Instagram für ihre Bikini Bridge mehr Favs bekommen als San Francisco für die Golden Gate, vertraue aber vollends darauf, dass euch das alles klar ist.)



Commercial Feminism: Fluch oder Segen?

Gegen das uncoole Image des Feminismus helfen definitiv Performances wie die der drei Speaker beim Vogelball, aber auch die aktuelle Kommerzialisierung feministischer Claims, Stichwort Girlpower-T-Shirts von H&M.



Oder?



Svenja denkt schon, denn sie findet sowieso, dass Feminismus viel mehr in den Mainstream rein muss. Marcel hat natürlich ein Problem mit diesen T-Shirts, wenn sie von Kindern in Kambodscha in dunklen, Giftgas belüfteten Hallen genäht wurden, aber das Problem betrifft dann eher H&M als den Feminismus. Und Juliane hat die Hoffnung, dass über solche T-Shirts ein Bewusstsein für die Thematik und vielleicht sogar ein Zugang zum Feminismus gefunden werden kann.



Wahrscheinlich ist doch: Dass H&M Girlpower-T-Shirts verkauft, juckt den Feminismus ebenso wenig, wie es Katzen stört, wenn Katzenvideos viral gehen.



Wer weiß?



Vielleicht öffnet in Hamburg ja bald das erste so richtig hippe Feministen-Café. Wo Frauen mit ihren Männern hingehen, die sie für ihre Ideale lieben und nicht für ihre Idealfigur. Und sonst treffen wir uns einfach nächstes Jahr beim Vogelball wieder. Gleiche Zeit, selber Ort, und am besten einen Schritt weiter.

Ein Beitrag geteilt von xl_ent (@xl_ent) am 6. Aug 2017 um 16:55 Uhr





Ein Beitrag geteilt von Libertine (@libertine_magazin) am 5. Aug 2017 um 15:56 Uhr