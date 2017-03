Mädels, durchatmen! Der erste Trailer von 'Tatsächlich Liebe 2' ist da!

Hach, wir kennen 'Tatsächlich Liebe' doch schon in- und auswendig oder? Zumindest können wir ganz bestimmt die ein oder andere Szene mitsprechen. Doch an welche Stelle denkt ihr als allererstes? An die Liebeserklärung von Mark an Juliet mit seinen handgeschriebenen Karten, stimmt’s?





Einfach Gänsehaut pur! Andrew Lincoln steht unglücklich verliebt in seiner Rolle als Mark vor der Haustür seiner Verehrerin Keira Knightley, der Freundin seines besten Freundes, und schüttet auf seine Weise sein Herz bei ihr aus.



Seit dem ersten Teil sind einige Jahre vergangen und der neue Trailer zur Fortsetzung hat genau unsere Lieblingsszene aufgegriffen. Schaut selbst:





Was wissen wir denn alles über die Fortsetzung?

Im Rahmen des Red Nose Days 2017 gibt es bald eine Fortsetzung für die Wohltätigkeitsorganisation 'Comic Relief'. JUHUUU! Okay, der kleine Haken: Es wird keinen kompletten Spielfilm geben, sondern ein 10 Minuten-Sequel. Aber was uns besonders freut: Die meisten Charaktere von damals sind wiederzusehen, darunter Andrew Lincoln, Keira Kneightly, Liam Neeson und auch Colin Firth.

Fast alle sind dabei, außer eine

Nur eine fehlt und das ist Emma Thompson. Sie spielte die Frau von Harry, gespielt von Alan Rickman, der im Januar 2016 den Kampf gegen den Krebs verlor. "Richard Curtis schrieb mich an und sagte 'Darling, es tut mir leid, wir können dir nichts schreiben wegen Alan' und ich sagte 'Nein, natürlich nicht. Das wäre traurig, einfach zu traurig", so Emma über das Gespräch mit dem Regisseur im Interview mit 'BBC'.



Es gibt auch ein neues Gesicht zu sehen

Doch dafür kommt ein neues Gesicht auf die Leinwand: Kate Moss. Auf einem Foto ist sie mit Andrew Lincoln zu sehen und dazu steht geschrieben: "Oh. Was macht DIE denn hier? Die Antwort gibt es am Red Nose Day auf BBC am 24. März."







Wir sind auch gespannt und müssen zum Glück auch nicht mehr all zu lange warten. Bis dahin haben wir für euch 8 Liebes-Lektionen, die wir aus dem ersten Teil gelernt haben, zusammengefasst:

Lies auch "Tatsächlich ... Liebe": 8 Liebes-Lektionen, die wir aus dem Kultfilm lernen können ❤♥❤