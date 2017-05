"Tatsächlich Liebe 2" – hier seht ihr den ganzen Film ❤️

Oft fragt man sich ja nach Liebesfilmen: Wie geht es wohl weiter mit dem Traumpaar? Haben Vivian und Edward aus Pretty Woman wohl Kinder gekriegt? Sind Baby und Johnny zusammen alt geworden? In den meisten Fällen bekommt man darauf leider keine Antwort – so nicht bei "Tatsächlich Liebe".

Danke Red Nose Day!

Anlässlich des Red Nose Days haben die Macher sich eine 17-minütige Fortsetzung überlegt und zeigen den Alltag der Protagonisten 14 Jahre später! Da ist zum Beispiel der in die Jahre gekommene Prime Minister alias Hugh Grant, der nicht mehr ganz so schwungvoll die Treppen heruntertanzt. Oder der mittlerweile erwachsene Sam, der damals so sehr in seine Mitschülerin verliebt war und natürlich Mark (diesmal mit Bart!), der uns mit seiner legendären Liebeserklärung an Keira Knightley (ihr wisst schon, die Schilder ...) zum Dahinschmelzen gebracht hat.

Was ist aus den Liebespaaren geworden?

Eine Lovestory war damals schöner als die andere, oder? Und wo es viele Liebespaare gibt, da sind auch viele offene Fragen. Hat Mark endlich seine Traumfrau gefunden? Ist der Prime Minister noch mit seiner Natalie zusammen? Und was wurde aus dem kleinen Sam?

All das und noch viel mehr beantwortet "Tatsächlich Liebe 2". Lehnt euch zurück, nehmt euch alles an Knabberkram, was ihr grad zu fassen kriegt und genießt die Fortsetzung des allerschönsten Weihnachts-Liebesfilms überhaupt! ❤️

