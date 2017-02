Tessa braucht dich! Die 21-Jährige kämpft um ihr Leben

Tessa (21) braucht dringend unsere Hilfe! Vor zwei Jahren erkrankte die damalige Abiturientin aus Birkenwerder an Leukämie. Sie hat bereits schwere Zeiten hinter sich. Eine viermonatige Chemotherapie rettete ihr dann das Leben. Doch nun der große Schock: der Blutkrebs ist zurück. Jetzt braucht die 21-Jährige dringend einen Stammzellen-Spender.

Wie kann ich ihr helfen?

Ihre alten Mitschüler haben eine Registrierungsaktion organisiert, die die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) unterstützt. Am Samstag, den 25. Februar von 10 bis 15 Uhr kann jeder in der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule (Hubertusstraße 30, 16547 Birkenwerder) vorbeischauen und sich Blut abnehmen lassen. Dieses wird dann auf Übereinstimmungen mit Tessas Gewebemerkmalen geprüft. Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, kann sich dennoch bei DKMS online registrieren und bekommt ein Testset zugeschickt.



Die Typisierung ist kostenfrei und jeder könnte durch ein paar Tropfen Blut in Frage kommen, damit die lebensfrohe Tessa einen Spender findet. Helft mit! Jeder von uns könnte zum Lebensretter werden. "Ich gehe davon aus, dass es irgendwo einen Spender gibt und dass er gefunden wird", so Tessa hoffnungsvoll gegenüber der 'Märkischen Onlinezeitung'. Wir hoffen es auch so sehr!