Seltenes Naturspektakel: Bald gibt es eine totale Sonnenfinsternis 🌚

Am kommenden Montag (21. August) passiert etwas ganz besonderes am Himmel. Wenn sich der Mond zwischen die Erde und die Sonne schiebt, dann gibt es eine totale Sonnenfinsternis und der Tag wird kurz zur Nacht!

Einziger Wermutstropfen: Die totale Sonnenfinsternis ist leider nur auf dem nordamerikanischen Kontinent, genauer gesagt in 14 US-Bundesstaaten zu sehen. Wer also in Idaho, Montana, North und South Carolina, Oregon, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Tennessee, Georgia, Kentucky, Iowa oder Illinois lebt oder hier gerade Urlaub macht, sollte dann unbedingt einen Blick nach oben werfen.

Sonnenfinsternis auch ĂŒber Europa

Doch auch Europa geht nicht ganz leer aus. Im Westen des Kontinents, in Portugal, Spanien, Westfrankreich und England, wird immerhin eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein.

Die letzte totale Sonnenfinsternis gab es bei uns in Deutschland ĂŒbrigens am 11. August 1999. Bis zur nĂ€chsten dauert es noch 64 Jahre, genauer gesagt bis zum 3. September 2081.