Aktuelle Unwetter-Warnung: Orkan und Sturmflut möglich

Schade. Wer sich Montag einen Brückentag genommen hat, konnte sich auf ein super-langes Wochenende freuen: Dienstag hat ganz Deutschland wegen des Reformationstags frei, am Mittwoch wegen Allerheiligen ein guter Teil ebenfalls - und dank Zeitumstellung wird das XXL-Wochenende noch eine Stunde länger. Aber: So richtig genießen können wir die Zeit nicht - denn der Herbst schlägt jetzt mit voller Wucht zu!



Wetter-Experten warnen vor einem ungemütlichen Wochenende - und mit teilweise heftigen Unwettern in weiten Teilen Deutschlands.



Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net warnt vor dem Sturmtief Grischa, das Samstag und Sonntag über Deutschland ziehen wird: "Von der Nordseeküste über Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg bis nach Sachsen wird der Sturm am heftigsten ausfallen. Ab dem Mittag trifft es dann auch besonders Bayern." Dabei sind offenbar orkanartige Böen möglich - und an der Nordsee kann es sogar eine Sturmflut geben!



Damit drohen nur wenige Wochen nach dem verheerenden Sturmtief Xavier, der weite Teile des Landes lahmgelegt hatte, erneut schwere Unwetter.

Temperaturen rauschen in den Keller

Und der Experte warnt nicht nur vor turbulenten Herbst-Tagen, sondern auch vor einem heftigen Temperatursturz: War es am Donnerstag in Teilen des Landes noch knapp 20 Grad warm, kracht das Thermometer in den kommenden Tagen auf bis zu 5 Grad runter.

Dominik Jung warnt eindringlich vor den Wetter-Kapriolen: "Beim letzten Sturm Xavier gab es mehr als 5 Todesopfer, die meisten kamen durch umstürzende Bäume uns Leben, daher der Rat: Halten Sie sich am Wochenende von Wäldern und Parks fern, vermeiden Sie ebenso Autofahrten durch Waldgebiete. Bei den orkanartigen Böen herrscht Lebensgefahr."



Auch wer in der Stadt unterwegs ist, soll sich in Acht nehmen: Umherfliegende Dachziegel und andere Gegenstände können lebensgefährlich sein.