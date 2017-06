Experten schlagen Alarm: Wir bekommen einen Super-Wespen-Sommer!

2017 könnte der schlimmste Wespen-Sommer seit langem werden! Durch das warme Frühjahr sind die summenden Plagegeister schon viel früher unterwegs gewesen - und sie könnten sich rasant verbreiten, warnen Experten.

Heißt für uns: Für unsere Grillabende oder unsere ausgiebigen Sessions auf der Sonnenliege brauchen wir dieses Jahr wohl starke Nerven und Geduld. Und natürlich auch Selbstbeherrschung - denn wenn die gestreiften Viecher unsere Ohren umschwirren, könnten wir regelmäßig die Wände hochgehen.

In solchen Situationen versuchen viele, die Wespen zu verscheuchen und fuchteln wild mit den Armen und Händen. Das ist allerdings die falsche Reaktion, denn diese wilden Bewegungen machen die Tiere aggressiv. So kann es passieren, dass Wespen, die eigentlich gar kein Interesse an uns Menschen haben, plötzlich angreifen und uns stechen.

Auch Pusten ist eine schlechte Idee: Die Luft in unserem Atem enthält Kohlendioxid, das Wespen in Alarmstimmung versetzt. Also am besten: Ganz still sitzen oder liegenbleiben - auch wenn es schwer fällt …

Lies auch Was hilft gegen Wespen?