Es gibt einen neuen Button bei Whatsapp - und das ist seine Funktion!

Wir lieben Whatsapp - es gibt einfach keinen praktischeren Weg, sich untereinander, auch in kleinen Gruppen, auszutauschen. Und: Wir lieben es, wenn Whatsapp noch besser wird!

So wie jetzt, als ein geheimnisvoller, neuer Button in der App aufgetaucht ist.

Das kann der geheimnisvolle neue Whatsapp-Button

Zuerst aufgetaucht ist der neue Whatsapp-Button nun in der Android-Version der App. Der Twitter-Account "Whatsapp Beta Info" zeigt einen neuen Schieberegler in der Mediengalerie, also dort, wo die Bilder und Videos aus unseren Chats gespeichert sind.

WhatsApp beta for Android 2.17.233: added a fast scroll button in gallery. pic.twitter.com/nBERX3Hkea — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 19, 2017





Und was kann der neue Button? Der Schiebe-Regler soll das Wiederfinden von Fotos und Videos leichtermachen. Statt ewig durch die alten Bilder zu scrollen, kann man mit ihm schneller durch alte Medien navigieren - superpraktisch, vor allem in Gruppenchats mit vielen Fotos!

Wann der neue Button für alle, und vor allem auch für iPhone-User, aktiviert wird, ist leider noch nicht bekannt.