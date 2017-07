Großer Schock für alle Whatsapp-User - welche Strafen euch jetzt drohen!

Was? Worum geht's beim aktuellen Whatsapp-Urteil?

Das Amtsgericht Bad Hersfeld hat in diesen Tagen eine Entscheidung getroffen, die den beliebten Messenger Whatsapp quasi für illegal erklärt - zumindest so, wie die meisten von uns ihn nutzen.

Whatsapp illegal? Warum das denn?

Es geht um Datenschutz: Wer eine Handynummer in seinen Whatsapp-Kontakten speichert übermittelt sie automatisch auch an das Unternehmen Whatsapp in Amerika - ohne dass der Eigentümer der Handynummer davon weiß, wo seine Daten landen. Das ist so nicht erlaubt.

Worum ging es in dem Gerichtsverfahren?

Das Amtsgericht Bad Hersfeld hatte im Fall eines Elfjährigen entschieden, dessen Eltern getrennt sind. Der Vater meinte, dass die Whatsapp-Nutzung illegal sei und setzte im Streit mit der Mutter die Justiz auf den Fall an.

Wie lautete das Urteil?

Der Vater bekam Recht. Die Folgen: Die Mutter des Elfjährigen wurde dazu verdonnert, sich zu digitaler Mediennutzung weiterzubilden. Und: Für ihren Sohn muss sie alle seine Freunde, deren Daten er bei Whatsapp gespeichert hat, um Erlaubnis fragen.

Welche Strafen drohen mir, wenn ich Whatsapp weiter benutze?

Wenn man das Urteil auf uns alle überträgt, würde das bedeuten, dass wir alle uns illegal verhalten, wenn wir Handynummern unserer Freunde bei Whatsapp speichern, ohne sie zu fragen. Der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke sagt allerdings: "Eine neue Abmahnwelle befürchte ich nicht." Deswegen sollte es auch keine Strafen geben, wenn eure Freunde nicht selber gegen euch vorgehen (siehe Video unten).

Allerdings sagt der Rechtsexperte auch, dass nun wahrscheinlich die Verbraucherschützer eine Entscheidung zu Whatsapp treffen müssen und sich das Modell des Messenger-Dienstes ganz genau anschauen werden.

Wir behalten die Sache für euch im Auge - wenn's was Neues zum Thema gibt, werden wir berichten!