Die Bilder: Prinz George hat seinen ersten Schultag

Das ist aber nicht Herzogin Kate, die den kleinen George da zur Schule bringt, mag sich der ein oder andere beim Betrachten dieser Bilder denken. Richtig: Kate kuriert sich noch immer aus. Die Herzogin erwartet ihr drittes Baby und leidet unter heftigen Schwangerschaftsbeschwerden - deswegen konnte sie leider auch nicht dabei sein, als ihr "Großer" am Donnerstag in die Schule kam.

Und so war es Papa William allein, der den kleinen George an seine neue Wirkungsstätte brachte. Der Kleine lernt jetzt an der Privatschule „Thomas's“ in Battersea im Südwesten Londons fürs Leben und wurde hier am Morgen von Direktorin Helen Haslem empfangen (das ist die blonde Dame auf den Bildern).

Eine Schultüte hatte der kleine George übrigens nicht dabei - dafür aber eine schicke Schultasche mit dem Wappen der Einrichtung und ein Outfit, das aus dem kleinen einen eleganten jungen Mann macht. Wir sagen: Alles Gute für die Schulzeit, lieber George!