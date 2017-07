Tragödie in Bayern: Großvater erschießt Enkel (8)

Der Notruf ging am Mittwochvormittag ein - mitten in einem beschaulichen Ort in Bayern war der Junge mit schwersten Schussverletzungen von Familienangehörigen aufgefunden worden. Die schreckliche Erkenntnis: Offenbar war es der eigene Großvater (79), der auf den schwerbehinderten Jungen geschossen hat.

Der Achtjährige kam sofort in eine Klinik, doch die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun - das Kind starb an den Folgen seiner Verletzungen.

Jetzt ist auch der Großvater tot



Der Großvater war nach der Tat untergetaucht und wurde von der Polizei gesucht. Die Beamten fahndeten mit einem Hubschrauber nach dem Senioren und fanden ihn schließlich in einem Waldstück - ebenfalls schwer verletzt. Der Mann hatte offenbar versucht, sich das Leben zu nehmen.

Der Mann kam ins Krankenhaus, wo er am Nachmittag seinen Verletzungen erlag. Wie es zu dieser schrecklichen Tat kommen konnte, bleibt bislang unklar.