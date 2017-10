Förderpreis für Gründerinnen: Welche Geschäftsidee soll ins Finale?

Es gibt eine Menge engagierter Unternehmerinnen, die vom großen Durchbruch ihrer Geschäftsidee träumen. Viele von ihnen haben sich für den renommierten „IDEE-Förderpreis 2017“ beworben. Der erste Preis ist mit 50.000 Euro dotiert, der zweite mit 10.000 Euro, der dritte mit 5.000 Euro.

Das Hamburger Kaffee-Unternehmen J.J.Darboven schreibt den Preis seit 1997 alle zwei Jahre aus. Er richtet sich an Existenzgründerinnen und Jungunternehmerinnen mit innovativen, tragfähigen Businesskonzepten aus allen Wirtschaftsbereichen.

Welche Geschäftsidee ist die beste? Ihr entscheidet mit!

Aus 146 eingereichten Bewerbungen hat die Jury dieses Jahr neun Kandidatinnen für das Publikumsvoting ausgewählt.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche Geschäftsidee gefällt euch am besten? Die Publikumssiegerin wird zusammen mit vier anderen Finalistinnen eingeladen – mit großen Gewinnchancen!

Bis zum 30. Oktober 2017 könnt ihr eure Stimme abgeben. Das sind die Kandidatinnen:

1. Textile Diebstahlsicherung für Fahrräder: Texlock GmbH – Alexandra Baum und Suse Brand, Leipzig

Alexandra Baum und Suse Brand

Alexandra Baum, 42, und Suse Brand, 33, sind studierte Designerinnen. Fünf Jahre arbeiteten sie gemeinsam an Produktentwicklungen für die Industrie. 2015 hatte die zweifache Mutter Alexandra Baum dann beim täglichen Kampf mit ihrem starren und schweren Fahrradschloss die zündende Geschäftsidee: Ein Schloss aus Stoff musste her! Nach zwei Jahren intensiver Entwicklung haben die Beiden mit tex-lock ihr Produkt auf den Weg gebracht.

Die Idee

Das neue Fahrradschloss tex-lock (www.tex-lock.com) besteht aus einem mehrlagigen Seil aus High-Tech-Fasern, die auch im Automobilbau und in der Raumfahrt genutzt werden. Im Verbund mit Ösen und Verschluss ist das Schloss leicht und flexibel, aber so widerstandsfähig wie eine Stahlkette. Es hält Schnitt- und Schlagwerkzeugen sowie Angriffen mit Feuer stand. Die weiche Oberfläche verhindert Lackschäden und lautes Klappern beim Fahren. Das tex-lock startete mit einer Crowdfunding-Kampagne und wurde dort bereits vielfach vorbestellt. Ab Frühjahr 2018 wird es im Fachhandel in verschiedenen Farben und Längen erhältlich sein. Soweit möglich, werden die Komponenten in Mitteldeutschland hergestellt und in Leipzig montiert. Das tex-lock wurde unter anderem für den German Design Award 2018 nominiert.

Das Anliegen

Alle 30 Sekunden wird in Deutschland ein Fahrrad geklaut. Häufiger Grund: nachlässiges Anschließen oder billige Schlösser. Das neue Schloss soll Radlerinnen und Radlern das Handling so angenehm wie möglich machen – ohne Abstriche bei der Sicherheit. Und es geht auch um Lifestyle und Innovationsgeist: Die beiden Frauen wollen zeigen, dass ein Sicherheitsprodukt auch schön und stylish aussehen kann, und dass Textil viel mehr ist als nur Mode.

2. Perlenohrringe mit Headset-Funktion: Nova Products – Judith Gampe, München

Judith Gampe

Judith Gampe, 32, studierte Mathematik in München. Anschließend arbeitete sie fünf Jahre in einer Unternehmensberatung und absolvierte 2016 einen MBA in Mannheim. Sie ist gerne auf Achse und in der ganzen Welt unterwegs, auch wegen ihres Entwicklungshilfe-Vereins FIDES e.V. (www.fides-ev.org), der eine Schule mit 150 Kindern in Ecuador unterstützt. Um alle Aufgaben unter einen Hut zu bekommen, ist es ihr wichtig, immer erreichbar zu sein. Davon inspiriert hatte sie vor einem Jahr die Idee, Head-Sets in Ohrringe zu integrieren – und gründete die Firma Nova Products.

Die Idee

Nova Products (www.nova-products.de) bringt die weltweit ersten Perlenohrringe auf den Markt, die ein Headset enthalten. In der Perle befinden sich ein Mikrofon, ein Lautsprecher und das Bluetooth-Modul. Auf der Rückseite des Ohres liegen ein Akku und ein Knopf, der den Ohrring steuert. Bekommt man einen Anruf, muss man es nicht erst in der Handtasche nach dem Handy suchen. Man betätigt einfach den Knopf am Ohr – schon kann man mit dem Head-Set telefonieren.

Das Anliegen

Judith Gampe: "Ich weiß, was es bedeutet, viele Verpflichtungen zu haben und oft unterwegs zu sein. Ich möchte allen Frauen, denen es ähnlich geht, das Leben ein bisschen leichter machen. Es gibt genug zu tun, wir sollten uns nicht mehr mit Kabeln und verpassten Anrufen auseinandersetzten müssen. Technologie soll für den Menschen da sein, nicht andersrum."

3. ENTDECKUM – das Labor für Kinder: Cristina Pulido Lozano, Berlin

Cristina Pulido

Cristina Pulido, 36, wurde in Barcelona geboren, wo sie erst Chemie, dann auch Mathematik studierte und in der Forschung arbeitete. Ab 2012 forschte sie an der Berliner Charité weiter, bis sie vor zwei Jahren beschloss, sich ihren Jugendtraum zu erfüllen: ein Forschungslabor für Kinder zu eröffnen.

Die Idee

Wie können bestimmte Insekten auf Wasser laufen? Wie löst Zucker Zahnschmelz auf? Wie trinken Pflanzen? Wie programmiert man eigene Spiele? Im ENTDECKUM-Kinderlabor (www.entdeckum-kinderlabor.com) leitet Cristina Pulido Vier- bis Zwölfjährige an, durch Experimente Antworten auf ihre Fragen zu finden. Die Kinder entdecken dabei, dass viele ihrer Beobachtungen naturwissenschaftliche Themenbereiche berühren. Da Pulido zweisprachig aufgewachsen ist, in der internationalen Forschung arbeitete und seit sechs Jahren in Deutschland lebt, kann man ihre Kurse auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Katalanisch buchen.

Das Anliegen

Schon als Fünfjährige hatte Cristina Pulido begonnen, sich für Fragen zu interessieren, die wissenschaftliche Themen berühren. Und sie merkte, wie schwer es den Lehrern fiel, ihren Wissensdurst zu stillen. Dabei liegt es auf der Hand, dass die Schule nur sehr begrenzt individuell fördern kann. Pulidos Anliegen ist es daher, den Kindern einen Raum für weitere Anregungen zu bieten, ihre Neugierde spielerisch weiterzuentwickeln. Durch selbstständiges Experimentieren sollen sie ihre Freude an der Wissenschaft entdecken.

4. Temperatursensor zur Zyklusbestimmung: trackle GmbH – Katrin Reuter, Bonn

Katrin Reuter

Katrin Reuter, 41, hat Politikwissenschaft studiert und lange im Agentur-Umfeld als Projektmanagerin und Unit Director gearbeitet. Sie ist überzeugt, dass richtig eingesetzte Technik Frauen das Leben einfacher machen wird – und dass es dafür auch langsam Zeit wird. Sie hat zwei Söhne und lebt mit ihrer Familie in Bonn.

Die Idee

trackle ist ein Sensor, der Frauen dabei hilft, die fruchtbaren Tage in ihrem Zyklus zu bestimmen (www.trackle.de). Durch die automatische Auswertung der Körperkerntemperatur erkennt das System den Eisprung sehr sicher und zeigt auf der App an, wann man schwanger werden kann – und wann nicht. Das hilft allen Frauen mit Kinderwunsch und allen, die hormonfrei verhüten wollen. trackle hat die Form eines Tampons und wird nachts vaginal getragen. Morgens nach dem Aufstehen kommt der Sensor in seine Box und überträgt seine Daten an die trackle-App. Dort kann man immer genau sehen: Kann ich heute schwanger werden oder nicht? Je nach Bedarf kann man dann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.

Das Anliegen

"Ich habe lange selbst mit der Temperaturmethode verhütet und gemerkt, wie spannend und aufschlussreich das einerseits war – und wie kompliziert die Umsetzung im Alltag ist. Ich fand das nicht mehr zeitgemäß. Mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, muss das doch besser und einfacher gehen! Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass verlässliche Informationen die beste Basis für selbstbestimmte Entscheidungen sind. Zu wissen, was wann im eigenen Körper passiert, und hormonfrei und sicher verhüten zu können, ist wichtig. Deshalb haben mein Team und ich trackle entwickelt – um das Leben von vielen Frauen und Paaren ein bisschen einfacher zu machen."

5. Digitales Therapiesystem für die Sprachtherapie: neolexon – Mona Späth und Hanna Jakob, München

Mona Späth und Hanna Jakob

Mona Späth, 28, und Hanna Jakob, 30, sind Sprachtherapeutinnen an der LMU München. In ihrer praktischen Tätigkeit mit Menschen, die nach einer Hirnschädigung ihre Sprache verloren haben, waren beide unzufrieden mit den nicht mehr zeitgemäßen Therapiematerialien wie Fotokarten und Arbeitsblättern. Daher entwickelten sie die Idee eines digitalen Therapiesystems. Dieses soll die Therapie effektiver machen und so die Betroffenen schneller wieder zur Sprache bringen.

Die Idee

neolexon (www.neolexon.de) bietet ein digitales Training für Schlaganfallpatienten mit Sprachverlust und Kinder, die ihre Sprache nicht richtig erlernen. Das Training wird durch den Sprachtherapeuten individuell eingerichtet. Dank der großen neolexon-Datenbank übt jeder Patient genau die Wörter, die er im Alltag benötigt: ein Sportliebhaber z.B. Wörter wie „Tor“ und „Abseits“, ein Gärtner „Heckenschere“ und „Rasendünger“. Das Training findet auf dem Tablet statt. Die neolexon-Apps sind so einfach und motivierend strukturiert, dass die Betroffenen selbstständig zuhause trainieren können. Durch dieses zusätzliche, individuelle Training kann der Therapieerfolg maßgeblich gesteigert werden.

Das Anliegen

"Wir möchten die Therapie von rund 70 000 Erwachsenen mit Sprachverlust und von über einer Millionen Kindern mit Problemen in der Sprachentwicklung verbessern. Sprachstörungen haben häufig schwerwiegende Folgen. Viele erwachsene Patienten leiden unter Depression und sozialer Isolation. Betroffene Kinder starten unter erschwerten Bedingungen in die soziale Interaktion und die schulische Laufbahn. Sprachtherapie kann diesen Menschen helfen. Allerdings findet meist nur ein Mal pro Woche Therapie statt. Erwachsene mit Sprachstörung benötigen jedoch mindestens fünf bis zehn Stunden für eine wirksame Therapie. Wir möchten den Betroffenen eine Möglichkeit geben, selbstständig zu üben und ihre Sprache so schneller zu lernen."

6. Patentiertes Medizinprodukt, das mittels Biofeedback die Bewegungssteuerung nachahmt: ReMoD UG – Anna Vonnemann, Berlin

Anna Vonnemann

Anna Vonnemann, 67, ist von Beruf Malerin. Sie hat in Hamburg an der Hochschule für bildende Künste studiert. Ihre heute 26-jährige Tochter Dindia hatte bereits im Mutterleib einen Schlaganfall und kam halbseitig gelähmt zur Welt. Trotz guter Therapien nahmen die Sekundärschäden dieser Lähmung stetig zu. Mit zehn Jahren konnte Dindia kaum noch gehen. Um ihre Tochter vor dem Rollstuhl zu bewahren, fing Vonnemann an zu experimentieren. Das Ergebnis ist ein künstliches Gleichgewichtsorgan, mit dem ihre Tochter gelernt hat, ganz normal und schmerzfrei zu gehen.

Die Idee

Die halbseitige Lähmung ist in der Regel die Folge eines Schlaganfalls. Beim Schlaganfall werden die für die Bewegungssteuerung verantwortlichen Gehirnareale nachhaltig zerstört. Das künstliche Gleichgewichtsorgan ReMoD ist ein Biofeedbackgerät, genauer: eine kleine schwarze Weste, die man am Oberkörper trägt (www.hemiparese-therapie.de). In dieser sind Sensoren angebracht, die über Kabel mit zwei Elektrodenpaaren verbunden sind, die rechts und links oberhalb und unterhalb des Schlüsselbeins angeklebt werden. ReMoD ahmt die Regelmechanismen der Bewegungssteuerung im Gehirn nach und versorgt so seinen Träger mit Informationen zur Wahrnehmung von Körperbewegung und –lage im Raum und deren Stellung zueinander. Diese Informationen sind unabdingbare Voraussetzungen für das Gehen.

Das Anliegen

"Einer von fünf Menschen überlebt irgendwann in seinem Leben einen Schlaganfall. Allein in Deutschland sind das etwa 250.000 Menschen pro Jahr. Etwa die Hälfte davon trägt eine halbseitige Lähmung davon. Diese Bewegungseinschränkungen setzen häufig eine Abwärtsspirale in Gang, deren negative Folgen weit über die ursprüngliche Bewegungseinschränkung hinausgehen können. Ich möchte mit unserem Gerät Menschen mit einer halbseitigen Lähmung die Chance auf ein ganz normales, selbstbestimmtes Leben ohne Schmerzen, Rollstuhl und Ausgrenzung geben."

7. Unterstützung von Kindern traumatisierter Einsatzkräfte: amitum – Martina Müller, Köln

Martina Müller

Martina Müller, 41, ist auf einem westfälischen Bauernhof mit drei Geschwistern aufgewachsen und hat so früh gelernt, Verantwortung zu tragen. Schon immer faszinierten sie Menschen und ihre Geschichten – ihre Talente und Visionen, ihre Krisen und Widersprüchlichkeiten. Als Sozialpädagogin, Traumaberaterin und Coach liebt sie es, emotionales Chaos zu sortieren und positive Lebensgefühle zu fördern. Seit einigen Jahren arbeitet sie mit Familien von traumatisierten Einsatzkräften.

Die Idee

„Ist es eigentlich normal, dass mein Papa sich unter der Kellertreppe versteckt und zittert, wenn es gewittert?“, fragt zum Beispiel Marleen, sechs Jahre. Traumata machen vor Familien nicht halt. Partnerschaften und Kinder sind mit betroffen. Alles verändert sich. Konflikte sind an der Tagesordnung. Hilflosigkeit entsteht. Sprachlosigkeit macht sich breit. Häufig bleiben die Kinder mit ihren Sorgen allein, weil die Erwachsenen sich um die eigenen existentiellen Nöte kümmern müssen. Es gibt kaum spezialisierte Hilfe. Mit amitumKids (www.amitum.de) möchte Martina Müller ein gemeinnütziges Unternehmen gründen, das die Kinder von traumatisierten Einsatzkräften unterstützt. Das innovative Konzept wurde auf Basis jahrelanger praktischer Erfahrung bei der Begleitung betroffener Soldatenfamilien entwickelt. Zur Umsetzung ihres Anliegens benötigt Frau Müller Startkapital.

Das Anliegen

"Meine Vision ist es, im Laufe der nächsten Jahre bundesweit abrufbare und tragfähige Hilfsstrukturen für Betroffene zu schaffen. Insgesamt sollen fünf Standorte entstehen, von denen aus Teams zu den Kindern fahren und ihnen passgenau helfen. Deren Not ist groß. Kinder können eigene psychische Schwierigkeiten entwickeln. Gerade in ländlichen Gegenden gibt es kaum jemanden, der spezialisiert Hilfe anbietet. Unsere Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienste stehen mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit für unsere Freiheit und Sicherheit ein. Lassen Sie uns nun ihnen und ihren Familien helfen, unsere Anerkennung und unseren Dank zeigen!

8. Taktile Navigationsgürtel für Blinde: feelspace GmbH – Silke Kärcher, Jessika Schwandt und Susan Wache, Darmstadt

Silke Kärcher, Jessika Schwandt, Susan Wache

Silke Kärcher, 33, Jessika Schwandt, 33, und Susan Wache, 30, lernten sich beim Studium der Kognitionswissenschaften an der Universität Osnabrück kennen. Gemeinsam forschten sie mit einem vibrierenden Kompassgürtel an der Fragestellung, ob der Mensch einen neuen Sinn erlernen kann, und stellten dabei fest, dass der Gürtel gerade für Blinde die ideale Navigationshilfe im Alltag ist. 2015 gründeten sie die feelSpace GmbH, die fühlbare Navigationsgeräte entwickelt und vertreibt. Besonders viel Wert legt die Firma neben qualitativ hochwertigen Produkten auf Familienfreundlichkeit: Inzwischen ist schon das dritte „feelSpace“-Baby auf dem Weg!

Die Idee

Der feelSpace naviGürtel® (www.feelspace.de) ist eine neue Art von Navigationsgerät: Er wird um den Bauch getragen, die Richtung wird über Vibrationen angezeigt. Soll man geradeaus gehen, vibriert es vorne; soll man abbiegen, vibriert entsprechend ein seitlicher Motor. Die Zieleingabe erfolgt per Sprache über eine spezielle barrierefreie Smartphone-App. Das ermöglicht eine Augen-Hände-Ohren-freie Navigation – gerade für blinde, sehbehinderte oder ältere Menschen ist das eine große Hilfe. Die Gürtel können unsichtbar unter der Kleidung getragen werden und sind somit nicht stigmatisierend.

Das Anliegen

In Deutschland gibt es ca. 1,2 Millionen blinde und sehbehinderte Menschen, in der EU sind es rund 30 Millionen. Für eine selbstständige und unabhängige Lebensweise spielt die Möglichkeit zur eigenständigen Navigation eine große Rolle. Der feelSpace naviGürtel® schenkt Sicherheit und Selbstvertrauen und erhält so Freiheit und Lebensqualität. Anwendbar ist das Konzept auch für ältere Menschen, die sich in unbekannter Umgebung leicht verirren oder sich an Orten mit vielen verschiedenen Reizen überfordert fühlen. In der Forschung haben wir erlebt, dass Navigationsgürtel den Alltag von blinden Menschen vereinfachen und verbessern können, diese neue Orientierungssicherheit möchten wir nun auch außerhalb der Forschung möglichst vielen zugänglich machen.

9. Sitzfläche zur Förderung des Bewegungsapparates: KOH, Kings of Horses – Mariam Katharina Vollmar, Seybothenreuth

Mariam Katharina Vollmar

Mariam Vollmar, 43, ist halb Äthiopierin, halb Deutsche und Mutter von Zwillingen. In Nürnberg und London hat sie Marketing studiert und dann als Texterin bei den Werbeagenturen „Springer und Jacoby“ und „Jung von Matt“ gearbeitet. Bis sie auf einer Reise mit ihren Kindern einen Heureka-Moment hatte ...

Die Idee

Bei einer Reitwanderung beobachtete Mariam Vollmar, wie ihre siebenjährigen Zwillinge jeden Abend topfit und fröhlich aus dem Sattel sprangen – obwohl sie die ganze Zeit still gesessen hatten. Warum waren sie nach dem Reiten nur so gelöst? Der Schlüssel, ist Vollmar überzeugt, liegt in der Muskel und Gehirn stimulierenden „Wohlfühlbewegung“ im Schritt auf einem Pferd. Also konstruierte sie einen Buggy und einen Kinderhochstuhl, die genau diese Bewegung nachahmen. Beim Kinderhochstuhl funktioniert das durch einen lautlosen E-Motor. Beim Buggy wird die Radbewegung des Wagens genutzt, um die Pferdeschrittbewegung auf der Sitzfläche zu simulieren: Jedes der vier Sitzteile wird von einer individuellen Ausbuchtungs-Umdrehung angesteuert und bewegt. Drei Patente sind mit positivem Prüfungsbescheid angemeldet. Die Produktion der Prototypen ist im Gange.

Das Anliegen

Studien belegen, dass Bewegungsmangel und falsches Sitzen bei Kleinkindern zu Haltungsschäden, Frustration, gesundheitlichen Problemen und zu verminderter Kraft und Balance führen. Mit meinen Kindermöbeln möchte ich diesen negativen Folgen entgegenwirken.