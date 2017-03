Gekritzel im Notizblock: Was es über die Persönlichkeit aussagt

Diplom-Kunsttherapeutin Sabine Grawe hat normalweise mit Gekritzel auf Notizblöcken wenig zu tun. Für uns hat sie trotzdem das Experiment gewagt, und einige unserer Kritzeleien interpretiert, ohne die Zeichner je gesehen zu haben. Zu welchen Schlüssen sie kam, lest ihr hier:

Was verraten unsere Büro-Kritzeleien über uns? 1 von 7 Das sagt Sabine Grawe: Eine schwungvolle Zeichnung. Gleichzeitig ist sie auch sehr harmonisch, das merkt man, wenn man die Stiftführung nachvollzieht, der Stift wandert regelmäßig von innen nach außen und wieder zurück. Es gibt einen klaren Mittelpunkt. Ich denke, der/die Zeichner/in ist ein lebendiger, kreativer Mensch, der sich aber gut selbst strukturieren kann und selten abdriftet. Die Person ist stabil, mit sich im Reinen und ausgeglichen. Jemand, auf den man sich verlassen kann.



Das sagt die/der Kritzler/in: Stimmt zu 90 Prozent. 2 von 7 Das sagt Sabine Grawe: Diese Person hat einen starken, klar definierten Strich. Sie scheint mir selbstbewusst, gut strukturiert und optimistisch zu sein. Auffällig ist bei den gezeichneten Figuren, dass sie sehr große Köpfe und Augen haben, aber eher kleine Hände. Das deutet darauf hin, dass auch die/der Zeichner/in ein Kopfmensch ist. Das Nachdenken, das Theoretische liegt der Person mehr als die praktische Umsetzung. Sie ist wahrnehmend und beobachtet viel - verhält sich selbst aber eher kontrolliert und kann sich klar von ihrer Umwelt abgrenzen. Das zeigt sich daran, dass die Figuren deutlich umrahmt sind, ja fast in einer Blase schweben. Vielleicht fühlt sich die Person auch öfter isoliert und nicht ganz ernst genommen.



Das sagt die/der Kritzler/in: Stimmt zu 70 Prozent. 3 von 7 Das sagt Sabine Grawe: Diese Muster wurden sehr liebevoll gezeichnet. Sie sind geordnet aber gleichzeitig auch sinnlich. Es gibt oft ein Zentrum, aus dem etwas herauswächst. Besonders oben rechts sind die einzelnen Elemente alle miteinander verbunden, sie stehen in Bezug zueinander, als würden sie ein eigenes System oder einen Organismus bilden. All das spricht für mich dafür, dass diese Person ein starker Beziehungsmensch ist. Sie hat gerne Leute um sich herum, allerdings bevorzugt sie eher den kleinen Kreis als die große anonyme Party. Sie ist ein bisschen verträumt und eher introvertiert, gleichzeitig aber mit sich im Reinen und ausgeglichen. Sie ist gründlich und ordnungsliebend.



Das sagt die/der Kritzler/in: Stimmt zu 85 Prozent. "Es ist richtig, ich bin ein starker Beziehungsmensch, nichts ist mir wichtiger als die Menschen, mit denen ich mich verbunden fühle. Und dass ich kleine Kreise großen Partys den Vorzug gebe – absolut richtig. Introvertiert? Darüber muss ich nachdenken, ich trage ja eigentlich mein Herz auf der Zunge, aber eben nur im Gespräch mit den Menschen, die mir viel bedeuten. Ansonsten könnte es hinhauen. Gründlich ja – ordnungsliebend würde meine liebe Chaos-Tochter auch behaupten, aber ich finde, das hält sich sehr in Grenzen." 4 von 7 Das sagt Sabine Grawe: Wenn man versucht, diese Zeichnungen nachzumalen, merkt man sofort, dass sie sehr schnell entstanden sind. Der Stift huscht dynamisch über das Blatt. Statt sich mit neuen Mustern aufzuhalten, wird das nachgezeichnet, was schon auf dem Papier da ist. Ich denke, die Person ist ein Schnelldenker und Optimierer. Sie konzentriert sich auf das Wesentliche, hat eine interessante Dynamik und ist eher kopforientiert. Vermutlich neigt sie zu Ungeduld - zumindest in der Situation, als die Kritzeleien entstanden sind.



Das sagt die/der Kritzler/in: Stimmt zu 90 Prozent. 5 von 7 Das sagt Sabine Grawe: Die Zeichnungen sind schwungvoll und dynamisch. Sie sind gleichzeitig aber nicht flüchtig entstanden, sondern sorgsam, mit kräftigem Strich. Sie bestehen aus vielen unterschiedlichen Elementen, die aber alle miteinander verbunden sind. Das spricht für mich für eine positive, selbstsichere und verlässliche Person. Sie ist kontrolliert, tiefgründig und lösungsorientiert. Manchmal herrscht aber auch hier inneres Chaos, das der/die Zeichner/in aber meist selbst gut in den Griff bekommt. Das kann man gut an der oberen Zeichnung sehen, die sich von links nach rechts wie eine Autobahn lesen lässt: zu Beginn noch unsortiert und etwas ungeduldig, zum Ende hin aufgeräumt und harmonisch. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Person viel Potential hat, das noch brach liegt. Sie dürfte sich ruhig trauen, hin und wieder über Grenzen gehen.



Das sagt die/der Kritzler/in: Stimmt zu 90 Prozent. "Das innere Chaos, das sortiert werden muss - das beschreibt mein Wesen wirklich sehr gut. Und tatsächlich bin ich oft zögerlich, wenn es darum geht, gewohntes Terrain zu verlassen. Ich werde mir den Tipp zu Herzen nehmen!" 6 von 7 Das sagt Sabine Grawe: Diese Zeichnungen sind interessant, weil sie sehr unterschiedlich sind. Die eine schwungvoll, fast sprunghaft, die einzelnen Elemente fliegen förmlich losgelöst durch die Gegend. Ganz anders die Zeichnung oben, die sehr dicht ist, spiralförmig aufgebaut, mit klaren Mittelpunkten. Meine Interpretation ist, dass die Person einerseits extrovertiert ist, ein Partymensch, der sich aber auch manchmal verloren fühlt und Sehnsucht nach Geborgenheit hat. Diese findet sie vermutlich in der Familie, die ihr sehr wichtig ist. Vielleicht wünscht sie sich auch ein Kind?



Das sagt die/der Kritzler/in: Stimmt zu 75 Prozent. 7 von 7 Das sagt Sabine Grawe: In diesen Zeichnungen steckt viel drin. Durch die verschiedenen Elemente bietet es sich an, das Bild in Quadranten zu teilen, die dem Bild eine grobe Struktur geben und Tendenzen vermuten lassen. Die linke Seite zeigt eher Vergangenes, die Mitte Aktuelles und die rechte Seite Zukünftiges. Oben rechts begegnen uns oft Wünsche, die einen Hinweis geben können, wie wir gern wären. In diesem Fall sehen wir dort ein überzeichnet cool und gut gelauntes Porträt mit Sonnenbrille. Vielleicht möchte die/der Zeichner/in Unsicherheiten hinter Koketterie verstecken? Der aufgespannte Schirm könnte das Schutzbedürfnis nochmal unterstreichen.



Unten rechts zeigt sich oft das, was die Person trägt, was ihr Stabilität gibt. Hier sehen wir ein freundliches Wesen, weich, ein wenig konturlos. Es wirkt mütterlich, doch lässt sich das Geschlecht nicht wirklich erkennen. Da diese Attribute nicht zu den anderen Elementen im Bild passen, vermute ich, dass es sich bei dieser Figur nicht um den/die Zeichnenden, sondern um den/die Partnerin handelt. Da die Darstellung geschlechtslos ist, betrifft es vielleicht die Geschlechtsidentität, auch könnte ich mir eine gleichgeschlechtliche Beziehung vorstellen.



Im linken oberen Quadranten sehen wir Planeten, Raumschiffe. Alles bewegt sich, kreist mit- und umeinander im Universum, alles steht in Bezug zueinander. Beziehungen dürften hier dann auch das Thema sein. Vielleicht eine Darstellung der Ursprungsfamilie?



Und zum Schluss das Haus links unten im Bild: In diesem Quadrat finden sich oft Elemente, von denen wir uns bedroht fühlen. Dieses Haus ist ein wenig "aus den Fugen geraten". Das Haus könnte ein Symbol für den Zeichner selbst sein. Der Ausdruck wirkt auf mich wütend, hilflos, der "Mund" verschlossen. Der Blick ist (nach links) in die Vergangenheit gerichtet. Vielleicht ein Erlebnis aus früherer Zeit, über das nicht gesprochen wird?



Zusammengefasst haben wir es hier mit einer nach außen selbstbewusst auftretenden Person mit dynamischem Potential zu tun. Sie ist humorvoll und kann sich gut abgrenzen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine weibliche Zeichnerin, die jedoch eher burschikos auftritt, oder sich wünscht so zu wirken. Vielleicht dürfen sich das Innen und Außen dieser Person noch ein wenig näher kommen. Wenn es ihr gelingt, sich etwas mehr aus der Vergangenheit zu lösen, wird sie ihr großes Potential wieder mehr für ihre Ziele und Wünsche einbringen können.



Das sagt die/der Kritzler/in: Stimmt zu 75 Prozent. "Die Beschreibung meiner Persönlichkeit passt recht gut. Die entdeckten Probleme in der Vergangenheit kann ich allerdings nicht unterschreiben."







Interview: Warum wir überhaupt kritzeln

BRIGITTE: Die Kritzeleien, die Sie interpretiert haben, sind alle nebenbei bei der Arbeit entstanden, ohne bewussten Plan. Warum sagen sie trotzdem so viel über die Personen aus?





Sabine Grawe ist Dipl.-Kunsttherapeutin, Heilpraktikerin (Psychotherapie) und Grafikerin. Sie betreibt in Wegberg, nahe Köln, eine Praxis für Kunsttherapie, das Atelier im Hof.

Sabine Grawe: Alles was wir machen und schaffen, hat was mit uns zu tun. Und je unbewusster wir etwas machen, desto näher sind wir an uns dran. Natürlich spielt auch eine Rolle, womit wir nebenbei noch beschäftigt waren. Vielleicht gab es einen Satz im Meeting, der mich inspiriert hat, Planeten zu zeichnen. Diese Anlässe fehlten mir natürlich auch für die Interpretation. Viel interessanter ist für mich aber die Art, wie die Planeten gezeichnet sind. Gerade, weil es so unkontrolliert passiert - mein Kopf ist ja mit etwas anderem beschäftigt als meine zeichnende Hand.

Wer im Meeting kritzelt, sieht gelangweilt aus. Sind diese Leute unkonzentrierter als Nicht-Kritzler?



Sabine Grawe: Nein, bewerten sollte man diese Neigung nicht. Es hat weder etwas mit Konzentrationsmangel zu tun, noch heißt es, dass Kritzler kreativer sind. Manchen Menschen hilft es einfach, beim Denken etwas mit den Händen zu machen, sei es malen oder stricken. Sie können sich so besser im Kopf strukturieren und ihre Gedanken sammeln. Tatsächlich neigen wir eher zum Kritzeln, wenn es etwas zäh oder langweilig wird. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass wir abschweifen, sondern es hilft uns, wach und bei der Sache zu bleiben.



Manche Kollegen sagten mir, dass sie immer wieder das Gleiche malen. Blumen zum Beispiel tauchen regelmäßig auf. Haben solche Motive eine besondere Bedeutung für den Zeichner?



Sabine Grawe: Ich denke, dass der Maler einfach irgendwann festgestellt hat, dass ihm das Zeichnen von Blumen hilft. Es sind Muster, die wir unbewusst durch die Bewegung der Hand als wohltuend empfinden. Im Fall der Blume ist es ja so, dass die Hand beim Malen immer wieder zum Zentrum geführt wird, der Stift malt raus und wieder rein, raus und wieder rein. Die Blumen können mir so also wirklich helfen, "meine innere Mitte" zu finden und meine Gedanken zu strukturieren.

Aber man kann nicht sagen, dass die Blume selbst ein Symbol für meine Persönlichkeit ist, zum Beispiel, dass ich ein positiver Mensch bin?



Sabine Grawe: Symbole spielen natürlich auch in der Kunsttherapie eine Rolle, allerdings bin ich vorsichtig, was vereinfachte, oberflächliche Interpretationen angeht, wie sie auch in vielen Büchern zu lesen sind. Ungeübte Betrachter können damit schnell auf die falsche Spur geraten - gerade auch, wenn es um die Deutung von Kinderbildern geht. Vielleicht ist der Blumen-Zeichner in Ihrem Beispiel zur Zeit viel mit seinem Garten beschäftigt und malt im Winter etwas ganz anderes. Man sollte den gesamten Mal-Prozess betrachten, um zu einem aussagefähigen Ergebnis zu gelangen; die Haltung des Malenden, die Vorgehensweise, Materialwahl, Plazierung, Papiergröße, Strichstärke etc. und letztendlich natürlich der Gesamtausdruck eines Bildes. Eine Tulpe hat zum Beispiel eine ganz andere Form und Dynamik als ein Gänseblümchen, und führt daher auch zu anderen Impulsen.

Für Sie als Kunsttherapeutin ist es ja eher ungewöhnlich, Kritzeleien von Arbeitsblöcken zu analysieren, noch dazu, ohne die Zeichner zu kennen. Wie war das für Sie?



Sabine Grawe: Ich fand es spannend, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Normalerweise ist der Prozess bei meiner Arbeit viel komplexer. Es gibt Vorgespräche mit den Klienten, Nachbesprechungen, Aufgabenstellungen für das Bild, das gemalt werden soll - all das fiel in diesem Fall natürlich weg. Zudem konnte ich die Zeichner nicht beim Malen beobachten und nicht sehen, wie schnell sie malen, wo sie zögern und so weiter. Auch dieser Prozess ist wichtig für meine Arbeit und sehr aufschlussreich. Die Deutung der Kritzeleien hatte also wenig mit echter kunsttherapeutischer Arbeit zu tun, aber trotzdem konnte ich mir anhand der Zeichnungen recht schnell ein Bild von den Personen machen und Vermutungen anstellen.

Beim Stichwort Therapie denken die meisten erst mal an die Couch. Welche Vorteile bietet die Kunsttherapie?



Sabine Grawe: Sie bietet Menschen, die eine klassische Psychotherapie abschreckt, die Möglichkeit, sich auf spielerische Weise selbst näher zu kommen. Eine Gesprächstherapie zieht sich oft sehr lang hin, bis man zu relevanten Themen kommt. Denn wir sind in der Regel gut darin, unangenehme Dinge wegzureden. In einem gemalten Bild jedoch offenbaren sich Lebensthemen oft viel direkter und unverblümter. So können sich Klient und Therapeut schneller der Problemlösung widmen.