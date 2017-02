Daran erkennst du, dass du zu schlau für deinen Job bist

Bist du unzufrieden mit deinem Job? Damit bist du nicht alleine: Rund die Hälfte der Deutschen sind nicht glücklich, wenn sie morgens zur Arbeit gehen. Aber warum ist das so? Dahinter kann zum Beispiel Unterforderung stecken. Wer sich ständig denkt, er könne doch mehr bewirken, als das, was er täglich tut, verliert in seinem Hamsterrad schnell die Motivation. Liz Ryan hat für "Forbes" sieben Anzeichen zusammengetragen, an denen man Unterforderung erkennt. Wir stellen sieben davon vor.

Du sitzt in einem Meeting und musst dir auf die Lippen beißen, weil du die Lösung für ein Problem eigentlich kennst – aber nicht als Klugscheißer daherkommen willst. Du suchst nach Dingen, die du neu im Job lernen kannst – aber du findest sie nicht. Die Kollegen kommen dauernd zu dir und bitten dich um Rat, aber dein Chef will dich nicht zum Experten auf deinem Gebiet erklären und lobt dich auch nicht dafür. Dein Schreibtisch ist voll – aber du findest keine Aufgabe, die Begeisterung in dir auslöst. Du blickst auf deine Projekte für dieses Jahr und siehst keine Chance, dadurch noch besser zu werden. Du bringst dich immer wieder mit neuen Ideen für deine Firma ein – aber sie werden wenig oder gar nicht beachtet. Du wirst dazu eingeladen, für Blogs zu schreiben oder auf Veranstaltungen zu sprechen. Aber weder dein Chef noch deine Kollegen scheinen das zu schätzen.

Unterfordert – und nun?

Du kannst so ziemlich hinter allen Aussagen einen Haken setzen? Das schreit nach Veränderung! Es muss nicht sofort eine neue Firma sein – aber vielleicht gibt es ja intern eine Ausschreibung, die mehr zu deinen Fähigkeiten passt. Ansonsten kannst du natürlich versuchen, mit deinem Chef zu sprechen und ihm in einem Vier-Augen-Gespräch von deinen Wünschen erzählen. Möglicherweise hat er einen neuen Aufgabenbereich für dich. Fühlst du dich so gar nicht wohl in deinem Unternehmen, hilft nur ein Jobwechsel weiter.