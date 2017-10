"Pommes in die Visage": Attila Hildmann rastet nach Kritik an seinen Burgern komplett aus

Hippie Veganer vom Dorf der seit 16 Jahren unter Mangelernährung leidet und morgen an B12 Mangel krepiert...󾌵

Mit Kritik umgehen will gelernt sein. Nach einer Rezension von Tagesspiegel-Redakteurin Susanne Kippenberger ist Vegan-Koch Attila Hildmann jetzt der Kragen geplatzt.



Die Journalistin hatte in Berlin vergangene Woche das Schnellimbiss-Restaurant des Kochs besucht – und es komplett verrissen. In ihrem Artikel schreibt sie:



Wer im Imbiss des Gottkochs der Veganer einkehrt, meint, eine Fritteuse zu betreten. Und das ist nicht das größte Drama. Während seine verschwitzten Mitarbeiter vors Nachbarhaus ziehen, um eine zu rauchen, setzt sich der muskelbepackte Chef an diesem Abend breitbeinig auf die Treppe vor seinem Laden. Vegane Männlichkeit muss wohl bewiesen werden.

Harte Worte, die der Fleischverächter sehr persönlich nimmt und nicht auf sich sitzen lässt. Via Facebook erteilt er Susanne Kippenberger und der ganzen Tagesspiegel-Redaktion erst einmal Hausverbot und kontert:



Was für ein dreckiger Kackartikel mit so viel Unwahrheit, dass mir mein labbriger veganer "Hackfleisch"-Burger, der von meinen verschwitzen Mitarbeitern zubereitet wird, ja richtig hochkommt und ich vor das Tagesspiegel Gebäude kotzen mag (vielleicht mach ich das auch!). [...]Ich freue mich, dass ich Sie nicht erkannt habe, sonst hätte ich Ihnen meine Pommes in Ihre Wannabe-Journalistinnen-Visage gestopft und mit Liebe ihr dreckiges Geld zurückgegeben.